Emilia Ergin vom Organisationsteam "Explore Bremen" (Jacobs University)

Gesellschaftliches Engagement ist für Emilia Ergin eine Selbstverständlichkeit. Die 22-jährige Studentin aus Oberneuland gehört zum Organisationsteam von „Explore Bremen“. Dieses Projekt haben Studierende der Jacobs University initiiert. Sie wollen Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren den Zugang zu Kulturangeboten in Bremen und Umgebung ermöglichen und kooperieren dafür mit der Gerhard-Rohlfs-Oberschule in Vegesack.

„Wir unternehmen Ausflüge mit den Schülerinnen und Schülern, entweder in Gruppen oder individuell“, berichtet Emilia Ergin, die leidenschaftlich gern Fußball spielt. Sie gehen nach ihrer Auskunft gemeinsam Eis essen, besuchen Museen, machen Sport oder beschäftigen sich mit Gesellschaftsspielen.

„Die Ausflüge sollen Spaß machen, aber auch einen Bildungsanspruch erfüllen“, erklärt die Studentin, „denn das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus schwierigen Verhältnissen. Zuhause haben sie oft keinen Zugang zu solchen Angeboten.“ Das Projekt „Explore Bremen“ ziele darauf ab, Chancengleichheit und gesellschaftliches Engagement zu fördern.

„Meine Kommilitonen treten dabei als Mentoren auf“, führt Emilia Ergin aus. „Sie stehen in regelmäßigem Kontakt zu den Kindern und erfüllen eine Vorbildfunktion.“ Mentoren und Schüler würden sich über Themen austauschen, die sie bewegen, sagt die 22-Jährige. Sie reflektierten die Bildungsausflüge gemeinsam und verinnerlichten dabei Gelerntes. In der Regel betreuen die Mentoren ihre Schützlinge über mehrere Jahre hinweg. Doch auch über die Dauer des Projektes hinaus bleiben sie Ansprechpartner.

Die Studierenden profitieren ebenfalls von dieser Kooperation. „Viele Mentoren sind aus dem Ausland nach Bremen gezogen, um an der Jacobs University zu studieren“, sagt Emilia Ergin. „Sie sprechen noch nicht so gut Deutsch. Durch das Austauschprojekt mit den Schülern verbessern sie ihre Sprachkenntnisse und bekommen Einblicke in die Kultur und das gesellschaftliche Leben in Bremen.“ Gleichzeitig würden die Schüler Englisch lernen und sich auf diese Weise Sprachtandems der besonderen Art bilden.

Emilia Ergin, die seit 2018 Integratet Social Science an der Jacobs University – eine Mischung aus Sozial-, Politik- und Kommunikationswissenschaft – studiert, kümmert sich ehrenamtlich für „Explore Bremen“ hauptsächlich um das Fundraising. Die junge Frau aus Oberneuland schreibt Anträge und tauscht sich mit Sponsoren aus, damit das Projekt langfristig finanziert werden kann. Auch auf anderen Ebenen wird viel organisiert: „Wir beziehen den Sozialpädagogen an der Gerhard-Rohlfs-Oberschule ein und natürlich die Eltern, das ist sehr wichtig.“

Weitere Informationen

In der Serie „Faces of Jacobs“ stellt die Jacobs University Studierende, Alumni, Professoren und Mitarbeiter vor. Sie ist unter www.jacobs-university.de/faces/de zu finden.