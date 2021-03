Mit Abstand, Plakaten und Regenschirm: Studierende sorgen sich um den Zustand ihrer Hochschulen im Land Bremen. (Roland Scheitz)

Protest mit Abstand und Blechbüchsen-Applaus: Mehr als 250 Studierende haben auf dem Bremer Marktplatz gegen drohende Kürzungen für Bremer Hochschulen protestiert. Laut einem Entwurf des Finanzressorts für den Bremer Haushalt könnte der Wissenschaftsbereich in Bremen in den kommenden beiden Jahren mehr als 140 Millionen Euro weniger bekommen als zuvor geplant. An diesem Sonnabend stehen Haushaltsberatungen im Senat an.

Angst und Wut an Bremens Hochschulen

Vertreter der Studierenden und der Hochschul-Beschäftigten sprechen von Verunsicherung, Wut und Angst an Bremens Hochschulen. „Es ist an der Zeit, euch zu empören, also empört euch!“, rief Annemarie Krebs vom Uni-Asta den Studierenden zu. Kein einziger Studiengang und kein einziger Studienplatz dürfe gestrichen werden, forderte sie. „Wir müssen das Kaputtsparen der Uni verhindern.“

Einig waren sich Vertreter der Bremer Asten, des Uni-Personalrats und der Gewerkschaften GEW und Verdi darin, dass auch der bisherige Bremer Plan für die Finanzierung der Hochschulen, festgehalten im Wissenschaftsplan 2025, keineswegs für paradiesische Zustände an den Hochschulen gesorgt hätte. Mit diesem Konzept waren steigende Ausgaben für die Wissenschaft und ein Ausbau der Beschäftigten- und Studierendenzahl geplant.

Wenn nun der Senat an diesem Wochenende die Weichen dafür stelle, zumindest für gleichbleibende Mittel zu stimmen, sei das kein Geschenk, das man dankbar annehmen werde, betonte Marlin Meier für die Landes-Asten-Konferenz.

„Das Uni-Personal reicht schon heute für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen nicht aus“, sagte Ralf E. Streibl vom Personalrat der Universität. Jegliche Kürzung schlage sich in schlechterer Qualität der Lehre, weniger Studierenden und gesundheitlichen Gefahren für die Beschäftigten nieder.