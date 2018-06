Die Angebote in den Bremer Mensen werden sich durch den neuen Namen nicht ändern, verspricht das Studierendenwerk. (Studentenwerk)

Das Studentenwerk Bremen benennt sich um. Künftig heißt die Einrichtung auch in der Hansestadt Studierendenwerk. Beschlossen wurde der neue Name von der Bremischen Bürgerschaft und dem Verwaltungsrat des Studentenwerks. Grund für den neuen Namen ist die Genderdebatte. Das Wort Student bezieht sich ausschließlich auf männliche Hochschüler.

Der Begriff Studierende hingegen schließt sowohl Männer als auch Frauen ein. "Wir wollen eine gendergerechte Sprache verwenden und sowohl Männer als auch Frauen ansprechen", sagt Helga Schiwek, Verwaltungsratsvorsitzende des Studierendenwerkes. Bundesweit gibt es insgesamt 58 Einrichtungen, die Wohnheimplätze für Studierende zur Verfügung stellen oder die Mensen der Universitäten und Hochschulen betreiben.

Bisher trägt genau die Hälfte der Werke den Namen Studierendenwerk. "Durch die Umbenennung des Bremer Studentenwerks gibt es in Deutschland nun mehr Studierendenwerke als Studentenwerke", sagt Maurice Mäschig, Sprecher des Bremer Studierendenwerkes.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Uni Bremen begrüßt die Umbenennung. "Diese Maßnahme war längst überfällig", sagt Irina Kyburz, Vorstand des Asta. An der Uni werde schon länger nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden gesprochen. Deshalb sei es ein großer Schritt, dass nun auch das Studierendenwerk seinen Namen angepasst hat.

"Die Umbenennung ist eine sinnvolle Sache, da Sprache auch ausgrenzen kann", sagt Matthias Koch, Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Die Initiative käme vom Studierendenwerk und deshalb habe man dem Vorstoß auch nicht im Wege stehen wollen. Auch die CDU-Bürgerschaftsfraktion stehe der Umbenennung positiv gegenüber.

Noch in der Entwicklung

Ein Kritikpunkt seien jedoch die Kosten, die im Vorfeld hätten geklärt werden müssen. "Unsere Frage nach den Kosten blieb in der Bürgerschaft unbeantwortet", kritisiert die CDU-Abgeordnete Susanne Grobien. Deshalb wolle sie die Frage nun noch einmal im Wissenschaftsausschuss ansprechen. Auf der Internetseite ist bereits der Name Studierendenwerk zu finden, allerdings in Verbindung mit dem alten Logo.

Das neue Logo mit der neuen Bezeichnung sei noch in der Entwicklung. "Der Beschluss zu unserer Namensänderung kam schneller, als wir gedacht haben", sagt Mäschig. Zu Beginn des kommenden Wintersemesters sollen die ersten Broschüren mit dem neuen Logo und dem neuen Namen verteilt werden. Stempel, Briefbögen und Beschilderungen würden nach und nach folgen. Bis der Name Studentenwerk Bremen vollständig verschwunden ist, wird es voraussichtlich noch bis zum Frühjahr 2020 dauern.