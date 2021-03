Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich um einen abgeknickten Baum in der Bremer Vahr. (Christian Butt)

Seit dem Morgen zieht Sturmtief „Klaus“ über Norddeutschland hinweg und bringt Sturmböen und orkanartige Böen nach Bremen. Feuerwehr und Polizei rückten bereits zu ersten Einsätzen aus. In der Carl-Severing-Straße in der Vahr kippte ein Baum um und begrub ein Fahrzeug unter sich. An der Amelinghauser Straße knickte eine Birke um. Einsatzkräfte der Feuerwehr sägten von einer Drehleiter aus den Baum stückweise ab.

Bei der Bremer Polizei gingen mehrere Meldungen zu umgekippten Straßenschildern oder Bäumen ein. Bisher sei es aber noch zu eher wenigen Einsätzen gekommen, hieß es.