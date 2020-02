Diese Buche im Stadtgarten Vegesack hielt dem Sturm "Sabine" nicht stand. (Christian Vollrath)

Trübe Aussichten am Wochenende: Es werden teils schwere Sturmböen erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Am Samstagmorgen werde es voraussichtlich noch recht freundlich mit sonnigen Abschnitten im Südosten Niedersachsens. Im Laufe des Mittags verdichten sich jedoch die Wolken, so die Prognose. Bei Temperaturen von 12 Grad in Bremen wird es laut DWD regnerisch und stürmisch. Auch am Sonntag müssen Menschen in Niedersachsen und Bremen mit Schmuddelwetter rechnen: Zwar steigen die Temperaturen auf 15 bis 16 Grad in Hannover, doch vor allem an der Küste werden teils orkanartige Böen erwartet.

Erst am vergangenen Wochenende sorgte das Sturmtief "Sabine" für zahlreiche Schäden in Bremen und der Region. Die anschließende Sturmflut hatte an der Nordseeküste zu Überschwemmungen geführt, auch in Bremen standen einige Straßen unter Wasser. Die Pegelstände lagen nach Messungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie rund eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser.