Wellen schlagen an die Kaimauer in Bremerhaven während der Sturmflut im Anschluss an das Sturmtief "Sabine". (picture alliance/Sina Schuldt/dpa)

Eine Sturmflut an der Nordseeküste hat am Mittwoch für Überschwemmungen gesorgt. In Bremerhaven seien mehrere Straßen und Parkplätze betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Dank rechtzeitiger Warnungen seien jedoch alle Autos rechtzeitig weggefahren worden. Auch in Bremen gab es mehrere überschwemmte Straßen. Verletzt wurde niemand. In Cuxhaven trat das Wasser am Hafen über die Kaimauern und setzte einige Plätze unter Wasser.

Eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie sagte am Morgen, dass die Pegelstände an der gesamten Nordseeküste rund eineinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser lagen.

Extreme Sturmflut beträfe 2,2 Millionen Menschen

Von einer extremen Sturmflut wären an Deutschlands Küsten gut 2,2 Millionen Menschen betroffen, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) unter Berufung auf neue Berechnungen der zuständigen Behörden der norddeutschen Bundesländer berichtet. Im Vergleich zur vorangegangenen Kalkulation aus dem Jahr 2015 haben sie die Zahl der potenziell Betroffenen in möglichen Überflutungsgebieten leicht um insgesamt etwa 68.000 nach oben korrigiert. Die Angaben beziehen sich auf seltene Hochwasserereignisse, wie sie alle 200 Jahre oder seltener vorkommen. Solche Sturmfluten würden Deiche und andere Schutzvorrichtungen an ihre Grenzen bringen.

Entsprechend einer EU-Richtlinie haben die Küstenländer bis Ende 2019 die Zahl der Betroffenen neu ermittelt. Die höchste Zahl meldete dabei Nordsee-Anrainer Niedersachsen mit 1,13 Millionen Menschen. Im Land Bremen wären 532.257 Bewohner betroffen. (dpa/par)