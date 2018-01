(Screenshot Deutscher Wetterdienst)

Das erste Sturmtief des neuen Jahres ist mit großer Wucht über weite Teile Deutschlands gefegt. "Burglind" brachte am Mittwoch orkanartige Böen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde und peitschenden Regen. Es kam zu Behinderungen im Verkehr auf Straßen, Zugstrecken und Fährlinien an den Küsten, Bäume stürzten um.

Die orkanartigen Böen verschonen bislang Bremen. Die Polizei berichtet von einer entspannten Lage, zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen wegen des stürmischen Wetters sei es bis Mittwochnachmittag nicht gekommen. Die Feuerwehr spricht auf Nachfrage von einem größeren Einsatz auf der Autobahn 270 in Höhe Blumenthal. Dort habe ein Acht-Meter-Baum quer über der Fahrbahn gelegen. Niemand sei verletzt worden. Die Feuerwehr war gegen 15.15 Uhr alarmiert worden. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und von der Autobahn entfernt.

Die Flüsse in Nordrhein-Westfalen steigen teils gefährlich. Köln und andere Städte wappnen sich für ein drohendes Hochwasser. Von Verletzten durch "Burglind" war zunächst nichts bekannt. In anderen europäischen Ländern hieß das Tief "Eleanor" und behinderte ebenfalls das öffentliche Leben. In Frankreich kam ein Mensch ums Leben.

In den kommenden Tagen wird es laut Wettedienst vor allem im Südwesten regnen. "Daher gibt es in den dortigen Staulagen Unwetterwarnungen wegen Dauerregens", sagte Christoph Hartmann von der Wettervorhersagezentrale am Mittwoch in Offenbach. Regen- und Schmelzwasser können sich dann lokal zu Hochwasser summieren. Im Norden bleibt es zunächst bei Schauern. Zum Wochenende hin bleibt es unbeständig und meist sehr mild.

Vor allem im Westen und Südwesten Deutschland waren Straßen blockiert und der Regional- und Fernverkehr der Bahn gestört. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Mehrere Zoos und Tierparks blieben geschlossen - wegen der Gefahr von herunterfallenden Baumteilen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte weiter besonders vor umstürzenden Bäumen. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen. In Wäldern solle man sich lieber nicht aufhalten. Es könne noch bis in die Nacht zum Donnerstag gefährliche Sturmböen geben.

Erste Probleme gibt es auch an den Flüssen. In Köln wurde die Hochwassermarke I überschritten, bei der Schiffe ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen. Die Stadt wappnet sich gegen drohende Überflutungen durch Hochwasser im Rhein.

In den niederländischen Küstengebieten fielen Intercitys aus, Deiche und Brücken wurden für den Autoverkehr gesperrt. Zum ersten Mal sind alle fünf Sturmflutwehre geschlossen worden. "Das hat es noch nie zuvor gegeben", twitterte die niederländische Wasserbehörde.

Beruhigen wird sich die Wetterlage erst in der Nacht zu Donnerstag. Das schwere Sturmtief, das von Schottland über die Nordsee zur Ostsee zieht, schwächt sich dann allmählich ab.

In Westddeutschland sorgte das Sturmtief "Burglind" seit den frühen Morgenstunden für massive Verkehrbehinderungen. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz waren Straßen blockiert und der Regional- und Fernverkehr der Bahn gestört. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Die Polizei appellierte an Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Inzwischen seien alle Beeinträchtigungen auf Fernverkehrsstrecken behoben, teile die Deutsche Bahn um 15.20 Uhr mit. Einzelnen Nahverkehrsverbindungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Würtemberg und Bayern seien aber weiterhin gesperrt. Auf ihrer Homepage informiert die Bahn über aktuelle Ausfälle.

Für Bremen und Niedersachsen gibt es derzeit folgende Störungsmeldungen:

Auf der Metronom-Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven kommt es in beiden Richtungen zu Verspätungen. Der aktuelle Stand ist auf der Homepage einzusehen.

Auf der Nordwestbahn-Strecke zwischen Ahlhorn und Sandkrug fallen die Züge wegen Unwetterschäden ganz aus. Ersatzhalber wurde ein Busnotverkehr eingerichtet, der zwischen Ahlhorn und Oldenburg mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen pendelt. Zu den genauen Fahrzeiten der Busse kann laut Homepage derzeit keine Auskunft gegeben werden.

In Cuxhaven wurde am Mittag die einzige Insel-Fährverbindung nach Helgoland eingestellt. Wegen des Wetters wird die Fähre MS "Funny Girl" im Hafen bleiben, berichtete die Reederei Cassen Eils auf ihrer Homepage.

Einige Urlauber seien bereits am Dienstag abgereist, andere würden zurück fliegen oder länger bleiben, sagte eine Sprecherin auf der Hochseeinsel. Früher abgereist sind auch einige Gäste auf der Insel Wangerooge. Dort fielen wegen Hochwasser zwei Verbindungen vom und zum Festland aus. Je eine Abfahrt wurde auch von Spiekeroog nach Neuharlingersiel und umgekehrt gestrichen. "Die Urlauber wussten aber seit Dienstag Bescheid und haben sich darauf eingestellt", sagte eine Touristik-Sprecherin. Einschränkungen gab es zudem bei der Langeoog- und der Spiekeroog-Fähre. Auch die Wyker Dampfschiffs-Reederei warnte vorsorglich, Änderungen im Fahrplan seien wahrscheinlich.

Im vergangenen Jahr waren die Sturmtiefs "Xavier" und "Herwart" über Deutschland hinweggefegt. Auch in Bremen und Niedersachsen hatten sie große Schäden angerichtet. (frk/dpa)

++Dieser Text wird laufend aktualisiert.++