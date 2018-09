Die Subway-Filiale an der Sögestraße ist geschlossen. (Kuhaupt)

Die Subway-Filiale an der Sögestraße 55-57 zieht um. Im Fenster des Restaurants der US-amerikanischen Franchisekette an der Ecke zum Herdentor steht „Räumung durch Vermieter“ auf einem großen Plakat. Es soll sich aber nicht um ein Schließung, sondern um einen Umzug an die Pieperstraße 8 handeln, teilt Melanie Eimesser, Sprecherin von Subway, mit. Dies sei an den vom Sandwich-Anbieter angebrachten Plakaten bis zum Auszug auch zu entnehmen gewesen.

Gerüchte wonach es Differenzen mit dem Vermieter gab, kommentierte die Firma nicht. „Der neue Standort an der Pieperstraße 8 zeichnet sich durch eine hochfrequentierte Lage, gute Erreichbarkeit und spannende Umgebung für unsere Gäste aus“, sagt Eimesser nach Rücksprache mit dem zuständigen Subway-Gebietsbetreuer David von der Vring.

Zudem werde das Unternehmen in dem neuen Restaurantdesign Fresh Forward eröffnen. Das bedeute, dass sich die Gäste noch im September von einem „rundum erneuerten, modernen Look“ überzeugen können, wenn die Bauarbeiten nach Plan verlaufen. Unter anderem soll es neue technische Elemente wie Tische mit USB-Anschlüssen, WLAN und digitale Menüboards in der Fastfood-Kette geben.