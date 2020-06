Es brennt. Erst auf der Zunge, dann im Rachen, schließlich ist auch die Stimmung aufgeheizt. Abendessen einer WG in der Überseestadt. Sieben offene Münder sitzen am Tisch, „so kann ich das echt nicht essen“, sagt eine junge Frau und schaut ihren Sitznachbarn an: Giacomo Behrendt, heute WG-Koch und Brandstifter. Eigentlich sollte alles ganz harmonisch werden. Behrendt hat Pizza gemacht, die mag hier eigentlich jeder. Wäre da nicht die Sache mit der scharfen Soße. „Auf der Flasche war wohl ein Totenkopf drauf“, stichelt einer, die anderen lachen.

Giacomo Behrendt, 24, wusste es nicht besser. Er ist der Neue. Vor drei Wochen ist der angehende Ergotherapeut eingezogen. Zuvor hat er hier schon zur Probe gewohnt. Das ist Voraussetzung. Denn wer hier wohnen will, muss reinpassen, sich einbringen wollen. Die WG ist anders als die meisten: Sie ist inklusiv. Hier wohnen seit Oktober 2019 acht Menschen zwischen 20 und 32 zusammen, vier von ihnen haben eine Behinderung, vier von ihnen nicht. Tagsüber gehen sie zur Arbeit und Uni, abends wird gekocht, gespielt, gelacht. „Also alles stinknormal hier“, sagt Behrendt. „Okay: Stinknormal mit ein paar Extras.“

WGs wie diese sind selten. Deutschlandweit gibt es etwa 50, schätzt Ann-Kathrin Akalin, Sprecherin der Aktion Mensch. Rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland laut Statistischem Bundesamt. Viele von wohnen zuhause bei den Eltern oder in Wohnheimen – meist, weil es keine Alternative gibt. Inklusive WGs, so die Idee, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmteres Leben. Ein Leben, das auch Neele Buchholz, 28, Rahel Hennemann, 24, Sarah-Lea Binnewies, 32, und Mathilda Hanebuth, 20, wollen. Drei von ihnen haben das Down-Syndrom, eine ist seit einem Badeunfall mehrfach behindert. Selbst entscheiden wollen sie trotzdem.

Damit das funktioniert, brauchen sie Hilfe. Für die ist heute Behrendt da, deshalb auch die Aktion mit der Pizza. Der Neue hat Dienst. „Das klingt nach Arbeit“, sagt er, „ist es aber nicht, ist ein Ehrenamt. Für pädagogische Arbeit kommen ausgebildete Fachkräfte.“ Einmal in der Woche haben die Bewohner sogenannte Tandems. Gemeinsam mit einer der vier Frauen mit Beeinträchtigung kochen sie für die WG, kaufen ein, räumen auf, unterstützen bei allem, was anfällt – auch nachts. Zusätzlich helfen sie einmal im Monat am Wochenende. Dafür wohnen sie mietfrei. „Und guck dir mal an, wie geil wir hier leben“, sagt Behrendt.

Er führt durch die WG: 330 Quadratmeter, hohe Betondecken, bodentiefe Fenster. Eine Wohnküche mit Kochinsel, ein großer Esstisch, Sofaecke, zwei Balkone mit Blick auf die Weser. Erinnerungen hängen an den Wänden: Bilder gemeinsamer Partys und Ausflüge, die Bewohner Arm in Arm.

Über einen langen Flur geht es in den ruhigen Teil der Wohnung. Behrendts Zimmer liegt ganz hinten. Ein kleiner Raum mit großem Fenster, Matratze auf dem Boden, Schrankwand mit Fernseher, die Wände noch kahl. Behrendt hat nur wenig mitgebracht. Für ihn ist die WG ein Neuanfang. „Ich bin hier eingezogen, weil ich das Konzept mag, weil ich Gemeinschaft brauche und gerne helfe“, sagt er. Auch er brauchte mal Hilfe, aber das ist lange her. Behrendt nennt das „früher“ und meint eine Zeit, in der er mal auf der Straße schlafen musste. Die vergangenen drei Jahre hat er bei seiner Oma gewohnt, “wollte sie nicht alleine lassen“, sagt er, „sie hat mich gebraucht, also war ich da“.

Auch im Wohnzimmer wartet eine, die ihn jetzt braucht. Mathilda Hanebuth, 20, sitzt in einem Sessel im Wohnzimmer, schaut sich um, lacht, brummt vor sich hin. Einmal pro Stunde muss sie auf die Toilette, alleine kann sie das nicht. „Das war am Anfang ungewohnt“, sagt Behrendt. „Die anderen drei sind super selbstständig. Da läuft das eigentlich wie von selbst.“

Es gibt auch Momente, in denen es mal nicht läuft. Der nächste Morgen, Sarah-Lea Binnewies weint, reißt Schubladen auf, schaut unter das Sofa. „Wo ist die Fernbedienung?“, fragt sie. Durch Corona kann sie gerade nicht zur Arbeit. Stattdessen will sie fernsehen, „am liebsten den ganzen Tag“, sagt Behrendt. Der hat Dienst, schon wieder. Die Pädagogin hat kurzfristig abgesagt, die anderen lernen für die Uni, also springt er ein, damit die Frauen nicht alleine sind. Weil sich die anderen am Vortag mehrfach über den lauten Fernseher beschwert haben, hat Behrendt die Fernbedienung am Morgen versteckt.

Wo fängt Selbstbestimmung an und wo hört sie auf? „Das ist hier ein Dauerthema“, sagt Farukh Sauerwein. Der Student lebt von Anfang an in der WG, kennt auch den Fernsehkonflikt. „Es gibt keinen festgeschriebenen Kodex, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Ich könnte jetzt etwas vorschlagen. Aber hier zu leben heißt auch zu lernen, sich rauszuhalten.“ Wie in anderen WG´s müssen auch hier alle erst zusammenwachsen, sagt er, müssen lernen, sich gegenseitig zu verstehen. Alternativangebote zu finden. Auch: Sprachen zu verstehen, die nicht aus Worten bestehen, sondern aus Lauten, aus Gesten, wie bei Mathilda Hanebuth. „Wir müssen hier auch lernen, wo Grenzen liegen, wie alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden können. Inklusion heißt nicht, dass wir immer nur Ja sagen“, sagt Sauerwein. „Aber dass jeder zählt.“

Kurz darauf sitzen Binnewies und Behrendt am Küchentisch. Die Tränen sind getrocknet, Behrendt hat vorgeschlagen, zusammen zu spielen, das machen sie beide gern. Binnewies hat zugestimmt. Unter einer Bedingung: Sie will entscheiden, was.