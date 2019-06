Das Bild hat den langen Weg von Südafrika nach Bremen hinter sich: Margret Behrens (von links) und Horst Massmann von der Geschichtswerkstatt Osterholz freuen sich, dass Gisela Spiegel ihr Gemälde der Hauptkapelle des Friedhofs dem Verein übergibt. (PETRA STUBBE)

Es ist schon etwas Besonderes dieses Bild auf etwa 70 mal 50 Zentimetern gerahmter Leinwand. Und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen ist das Gemälde, dessen zentrales Element die Hauptkapelle des Osterholzer Friedhofs ist, in Südafrika entstanden, zum anderen ist es bis dato offenbar das einzige bekannte Leinwandbild des denkmalgeschützten Gebäudes.

Die Osterholzerin Gisela Spiegel hat das Bild vor ein paar Jahren geschenkt bekommen und nun der Geschichtswerkstatt Osterholz übergeben. Sie erklärt, wie sie in den Besitz des Gemäldes gekommen ist. „Gemalt hat das Bild der Vater meiner Schwiegertochter und die stammt aus Pretoria in Südafrika.“ Das junge Paar wohnt in Bremen. 2008 war dann der Schwiegervater ihres Sohnes zu Besuch in Osterholz – und spazierte im winterlichen Sonnenschein über den Osterholzer Friedhof. „So etwas hatte er noch nicht gesehen und hat Fotos gemacht“ , sagt Spiegel. 2009 kam es dann zu einem Gegenbesuch: Gisela Spiegel flog nach Südafrika. „Ich war eine Woche in Pretoria und das erste, was er mir zeigte, war das Studio mit dem Bild, das er in der Zwischenzeit gemalt hatte.“ Die Staffelei hatte der Hobbymaler Albert Kloppers nämlich bei dem Besuch in Osterholz nicht dabei, so mussten die Fotos als Vorlagen dienen. „Das ist schon etwas Besonderes“, findet Spiegel. Sie hatte das Bild zunächst über ihrem Bett im Schlafzimmer hängen – das erschien ihr aber dann doch irgendwie unpassend. „Wir haben es dann im Gästezimmer aufgehangen, da konnte ich dann auch wieder besser schlafen.“

Buch geplant

Auf die Idee, dem Geschichtskreis das Bild zu übergeben, kam sie durch einen Zeitungsartikel, in dem es um das nächstjährig anstehende 100-jährige Jubiläum des Osterholzer Friedhofs ging. „Ich habe mir gesagt, ich bin jetzt 80 und wer weiß, wo das Bild sonst hinkommt.“ Sie freue sich, wenn ein guter Platz dafür gefunden werden kann. Wo das Bild mal hängen wird, ist indessen noch unklar. „Möglichst irgendwo, wo es sicher hängt und es möglichst viele sehen können“, sagt Horst Massmann vom Geschichtskreis. Er hofft außerdem, dass die Übergabe des Gemäldes eine Initialzündung für weitere Funde über den Osterholzer Friedhof – einst angelegt vom späteren Gartenbaudirektor Paul Freye und einer der größten Parkfriedhöfe Norddeutschlands – sein könnte. „Wir haben sehr viele Fotos, aber mir ist nicht bekannt, dass es weitere Gemälde von der Kapelle gibt.“ Der Geschichtskreis arbeitet derzeit an einem Buch zum 100-jährigen Jubiläum des Gartendenkmals. „Dafür suchen wir noch herausragende Bilder und vielleicht gibt es ja auch ein paar schöne Luftaufnahmen“, sagt Massmann.

Weitere Informationen

Wer Material zum Osterholzer Friedhof hat oder sich allgemein für die Geschichte des Stadtteils interessiert, kann sich unter der Telefonnummer 47 11 60 an den Geschichtskreis wenden. Dieser trifft sich alle zwei Monate im Ortsamt Osterholz in der Osterholzer Heerstraße 100.