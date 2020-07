Die Sorten Mohn und Quark mit Sesam-Karamell-Soße sind bei Kunden sehr beliebt. (Sebi Berens)

Was das Lieblingseis der Bremer ist? Harje Kaemena muss grinsen. „Bei uns sind die Sorten Mohn und Quark mit Sesam-Karamell-Soße Dauerrenner.“ Der Biomilchhof der Familie Kaemena liegt im Niederblockland, wo schon vor 500 Jahren Bauern ihr Feld bestellten. „Die Siedler damals müssen erkannt haben, dass sich das Blockland für die Viehwirtschaft bestens eignet. Die launische Wümme, die ihr Wasser regelmäßig über das Ufer kippte, war allerdings ein Problem“, schreibt Familie Kaemena auf ihrer Internetseite.

Um sich vor den Fluten zu schützen, haben die Menschen Land auf Deichniveau angeschüttet und auf dieser Anhöhe einen Hof errichtet. Der Hof der Kaemenas befindet sich immer noch auf dieser typischen norddeutschen Deichwarft. Mit dem Fahrrad sind es von dort aus über den Kuhgrabenweg 13 Kilometer in die Bremer Innenstadt.

Das weiß Harje Kaemena genau, diese Strecke ist er als Heranwachsender oft gefahren. „Es ist ja nicht so, als wäre ich auf einer Hallig groß geworden“, sagt er. Ein bisschen fühlt es sich aber so an. Der Familienbetrieb liegt weit ab. Von Borgfeld aus sind es sechs Kilometer, immer den Deich entlang in Richtung Ritterhude. Busse und Straßenbahnen verkehren dort nicht. Wer mit dem Auto kommt, benötigt eine Sondergenehmigung der Polizei. Die meisten fahren ohnehin mit dem Rad.

Biospeiseeis direkt vom Hof gibt es bei Familie Kaemena im Niederblockland. (Sebi Berens)

Kühe streicheln und beim Melken zuschauen

An guten Sommersonntagen – und vor Corona – kehrten bis zu 1500 Tagestouristen in Kaemenas Eisdiele ein. Kühe streicheln und beim Melken zuschauen inklusive. Drumherum Idylle: Weideland erstreckt sich zur Linken, in der Ferne sieht man den Bremer Fallturm, rechts fließt die Wümme. Jetzt, mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist alles etwas anders: Die Eisdiele ist für Gäste derzeit geschlossen, die können aber mit ihrem Eis draußen auf Stühlen oder auf dem Deich im Gras sitzen.

Manchmal müssen Gäste etwas warten, bis sie ihre Waffel mit Eis in der Hand halten. Ein bisschen Geduld ist gefragt. Das habe nichts mit Personalmangel zu tun, sagt Harje Kaemena, die Mitarbeiter dürften Kunden wegen der Auflagen nur einzeln bedienen.

Seit vergangenem Sonntag müssen Eisliebhaber nicht mehr ganz so weit radeln. In der Delmestraße 22 hat die Familie ein Eiscafé eröffnet. „Dort sind wir nicht ganz so wetterabhängig und können auch im Winter Eis anbieten“, sagt Kaemena. Mehrmals in der Woche bringt er das Bioeis des Hofs in die Bremer-Neustadt.

Wer sich etwas ausruhen möchte, macht direkt auf dem Deich eine Verschnaufpause. (Sebi Berens)

Ein geräumiger Laufstall im Winter

Das kommt quasi direkt vom Feld: Zwischen dem Melkstand und den Eismaschinen liegen etwa 40 Meter. 75 Milchkühe teilen sich einen geräumigen Laufstall im Winter; im Sommer grasen sie auf 75 Hektar Weideland. Stall und Hof stehen nicht nur allen Gästen offen, sondern als außerschulischer Lernort auch Schulklassen oder Kindergartengruppen.

Die Kühe produzieren rund 600.000 Liter Milch im Jahr. Ein Teil davon geht an die Hofmolkerei Dehlwes in Lilienthal. Aus rund 20.000 Litern werden 30.000 Kilogramm und 36 Sorten Biospeiseeis. Seit 2018 kostet eine Kugel in der hofeigenen Eisdiele 1,70 Euro. Rund 30 Prozent des Eises Snuten Lekker liefert die Familie an Bioläden, Gastronomen und einen Naturkostgroßhändler.

Snuten Lekker heißt übrigens so viel wie Schleckermäulchen.

Bremer Genüsse: Von Schnoorkullern, Kapuzinertorten und Edel-Popcorn

Die Bremer K-Frage ist nicht leicht zu beantworten – jedenfalls, wenn es um Süßes geht. Denn diese Stadt ist Heimat von Klaben, Kaffeebrot, Kluten, Kuller und Kapuzinertorte. Die Spezialitäten findet man etwa im Schnoor und in den guten Konditoreien der Hansestadt. Wer sich nicht entscheiden möchte oder kann – etwa zwischen Kluten (dem Bremer After Eight) und Schnoorkuller (Nussbaiser mit Nugatcremefüllung) –, findet viele weitere Süßigkeiten in der Stadt. Etwa das Popcorn des Architekten Thorsten Hobein. Wie war das? Architekt und Popcorn?

Genau. Hobein begann in seiner Küche mit dem Experimentieren mit dem Puffmais und kreierte eigene Sorten. Anfangs sortierte er alles per Hand aus, um nur die schönsten Exemplare in die Tüte zu füllen. Mittlerweile helfen ihm Maschinen, und sein „Goldcorn“ ist preisgekrönt. Seinen Beruf als Architekt hat er inzwischen an den Nagel gehängt. Sein Edel-Popcorn verkauft er in der Markthalle acht und in Bremer Supermärkten. Auf goldcorn.de gibt es Popcorn-Konfigurator und alle Sorten im Onlineversand. In ihrer Küche angefangen hat auch Sabine Marquardt. Heute ist sie eine Spezialistin für schwedische Bonbons in Kissenform. Die gibt es in der Bonbon-Manufaktur in der Böttcherstraße zu kaufen.

Besondere Tortenkreationen gibt es bei Vanilla Instinct: Mona Warnecke lernte bei dem bekannten Bremer Patissier Peter Hauptmeier, Kelly Alpers in der Chocolaterie Schröters. Beide machten ihren Meister und eröffneten eine kleine Konditorei in der Findorffstraße in Worpswede. Seit diesem Jahr servieren sie auch in ihrem Cake Studio im Herzen Bremens – in der Knochenhauer Straße 4 – Torten, die man je nach Anlass fertigen lassen kann, Cookies, Macarons und Quiche.

Zur Sache

Hier gibt es Eis

In und um Bremen gibt es weitere Anbieter von selbst bereitetem Speiseeis und Eis am Stiel:

Meike Schulte-Meyer und Ralf Meyer vom Milch­kontor Wilstedt bieten Eis von der Milch hofeigener Kühe Am Löhberg 2 an (Telefon 0 42 83 / 60 90 38, milchkontor.de).

Intscheder Bauernhofeis gibt es samstags und sonntags auf der Hofanlage Stöver An der Aue 16 in Blender-Intschede (Telefon 0 42 33 / 9 40 40, intscheder-bauernhofeis.de).

Im Café Lindenlaub in Quelkhorn in der Wilhelms­hauser Straße 2 mit Sommergarten gibt es Speiseeis, Frühstück und selbst gebackenen Kuchen (Telefon 0 42 93 / 78 64 74, cafe-­lindenlaub.de).

Ausgefallene Sorten serviert das Eislabor Am Schwarzen Meer 152 in Bremen. Das tagesaktuelle Angebot steht auf Facebook unter

Eislabor.

Dreieckiges Eis am Stiel in vielen Geschmacksrichtungen vertreibt Daniela Pataj-Vogt unter dem Label Fiev Sinn, Am Gräfin-Emma-Platz, Gevekohtstraße 10 (Telefon 04 21 / 34 49 50, fiev-sinn.de).

Kreationen der Eis wie Sahne & Lebkuchen Manufaktur Manke und Coldewey gibt es dienstags bis sonntags vor dem Rewe Auf dem Hohwisch 42, donnerstags bis sonntags in Delmenhorst in der Feldhusstraße 14. Die Schaustellerfamilie verwendet viele regionale Produkte wie Asendorfer Zitronen-Buttermilch und Waldmeistersirup vom Hof Bockhop, der aktuell als Soße über das Eis kommt. Mehr auf Facebook und unter eis-wie-sahne.de.

