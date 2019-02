Jenny Bohlmann, Carolin Martens, Rosalie Duggen und Agnieszka Blacha (v.l.) zeigen eine "Woyton"-Auswahl. (Koch)

Die Fensterfronten sind nicht mehr abgedunkelt, jetzt kann man rein- und rausschauen. Und was man seit diesem Montag sieht in der ehemaligen „Brasserie“ in der Langenstraße: Es ist wieder Leben in der Bude. Das Oldenburger Franchise „Woyton“ hat eine erste Filiale in Bremen eröffnet. Das Team um Geschäftsführer Henner Welling bietet hauptsächlich Frühstück, Kaffeespezialitäten und Mittagsimbisse wie Bagel, Suppen oder Paninis an, es gibt aber auch selbst gebackene Kuchen und Brot. Auf eine offizielle Eröffnung hat Welling verzichtet, der Betrieb soll einfach anlaufen.

Insgesamt passen 80 Gäste in den großen Raum, der zum Sitzen noch eine zweite Ebene hat. Einiges wie die dunkelgraue Wand an der Stirnseite ist gleich geblieben, anderes, wie eine Theke und das Holzmobiliar, ist neu. „Wir wollen ein Tagesversorger sein. Wir sind mitten in einem Büroviertel, wo sich viele mittags vielleicht nur eine Kleinigkeit zu essen holen“, sagt Welling, der in Oldenburg bereits vier „Woytons“ führt. „Erst mal müssen wir sehen, dass die Leute wieder herkommen.“ Der Standort galt zuletzt als nicht ideal, die Vorgänger „Brasserie“ und „Charles“, die auf Abendkarten gesetzt hatten, gaben nach jeweils wenigen Monaten auf. „Ich habe das Gefühl, dass es früher elitärer war. Jetzt kann man auch einfach nur reinkommen, um einen Kaffee zu trinken. Wir sind gespannt, wie unser Angebot von den Bremern angenommen wird“, sagt Welling.