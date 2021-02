Preiswürdig: die Schülerzeitung "Superlessing" vom Dezember 2020. (Pascal Faltermann)

Bremen. Das 40-seitige Hochglanzheft im DinA4-Format hat alle in der Jury überzeugt: „Superlessing“ ist Bremens bestes Schülermedium. Besonders bemerkenswert ist, dass „Superlessing“ von recht jungen Schülerinnen und Schülern gemacht wird. Sie besuchen die 4. Klassen der Grundschule an der Lessingstraße. Das eingereichte Heft vom Dezember 2020 hat ein zwölfseitiges „Spezial Musik“, in dem unter anderem die Mezzosopranistin Ulrike Mayer vom Theater am Goetheplatz interviewt wird. Die jungen Redakteurinnen und Redakteure können sich jetzt nicht nur über das Preisgeld von 300 Euro freuen; ihr Heft wird von der Jury auch nach Berlin weitergeleitet zum Bundeswettbewerb der Schülermedien.

Damit nicht genug: Auch der Podcast der Grundschule wurde ausgezeichnet mit dem Sonderpreis Innovation. Weitere Sonderpreise mit jeweils 100 Euro Preisgeld gingen an die Bürgermeister-Smidt-Grundschule (Newcomer) für ihre „Schülerzeitung digital“ und an das Kippenberg-Gymnasium (beste Einzelleistung). Hier wurde der Beitrag „Lieber Lockdown“ gewürdigt. Er und auch der Podcast der Lessingschule werden ebenfalls zum Bundeswettbewerb eingereicht.

Die Preise können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht auf einer Veranstaltung im Schulmuseum überreicht werden, die Jury übergibt sie deshalb direkt an die Schulen. Der Landeswettbewerb Schülerzeitungen wird alljährlich von der Senatorin für Kinder und Bildung ausgerufen und unterstützt durch die Landeszentrale für politische Bildung, die Sparkasse Bremen und den WESER-KURIER.