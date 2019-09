Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rauch bereits in den Supermarkt gezogen. (Björn Hake)

Der Brand eines Containers hat am Mittwochabend zur Räumung eines Supermarkts an der Steinsetzerstraße in Bremen-Habenhausen geführt. Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 18 Uhr ein Altpapiercontainer aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Rauch bereits in den angrenzenden Supermarkt gezogen, sodass dieser geräumt werden musste. Mit zwei Trupps bekämpfte die Feuerwehr den Brand, der rund zwei Stunden später gelöscht war. Der Supermarkt wurde anschließend mit Hochleistungslüftern entlüftet.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Über die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sei)