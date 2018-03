Wer gewinnen will, muss ihn überzeugen: Dieter Bohlen, Jury-Mitglied der RTL-Castingshow "Das Supertalent". (dpa)

Ab Herbst 2018 sucht RTL wieder „Das Supertalent“. Dafür wird das Casting-Team ab 24. März in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs sein. Jeder, der sein Können unter Beweis stellen möchte, kann ohne Voranmeldung von 12 bis 20 Uhr zu den offenen Castings kommen. Den Auftakt der Castingtour bildet Stuttgart am 24. März. 25 weitere Städte folgen. Am 5. April haben alle Interessierten aus Bremen die Chance, sich im Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen, Hollerallee 99, vorzustellen. Bis zum Start der offenen Castings ist auch noch eine Bewerbung unter www.rtl.de möglich. Der Sieger der Sendung erhält am Ende ein Preisgeld von 100 000 Euro.