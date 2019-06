Die Bremer Suppenengel kümmern sich nicht nur um die Essenausgabe an Bedürftige. Sie kennen auch deren Probleme mit der Zahnversorgung. (Bremer Suppenengel)

Unter ihrem Motto „Viele Zähne ohne Schmerzen, das liegt uns am Herzen“ wollen die Bremer Suppenengel genau den Kern dieses Angebots am Donnerstag, 27. Juni, erläutern. An diesem Tag geht es ab 13.30 im eigens eingerichteten Café-Infozelt an der Ecke Am Wall/Herdentorsteinweg im dortigen kleinen Wäldchen darum, Menschen ohne Wohnung darüber aufzuklären, welche Bedeutung gesunde Zähne für sie haben. Diese sind nicht nur zum Kauen von Nahrung da, sondern sagen auch etwas über den allgemeinen Gesundheitszustand des Menschen aus.

Wohnungslose leiden oft unter Zahnproblemen, brauchen vielleicht Ersatz für ausgefallene Zähne oder haben sonstigen Sorgen mit ihrem Gebiss. Das stellen die Bremer Suppenengel bei ihren Essenausgaben immer wieder fest. Den Menschen versprechen die aktiven Helfer, sie über Möglichkeiten besserer Zahnvorsorge und die Bedeutung und Möglichkeiten von Zahnarztbesuchen aufzuklären. Sie selbst wollen dabei helfen und Interessierte eigens über dieses Thema informieren. Außerdem haben sie den Kontakt zu einer Zahnarztpraxis, in der Obdachlosen ohne Geld regelmäßig kostenlos versorgt werden. Um die dafür notwendige An- und Abfahrt kümmern sich dann auch die Bremer Suppenengel. Sie freuen sich zudem über weitere Unterstützer ihrer Aktion, heißt es vonseiten der Helfer.

„Sehr willkommen sind uns Zahnärztinnen und Zahnärzte, die kostenlos ihre Hilfe ­an­bieten und damit Gutes für Bremerinnen und Bremer tun, die auf der Straße leben und durch ihre Situation oft nicht wissen, wo sie sich versorgen lassen können. Auch viele Zahnärzte, die bislang nichts von unseren ­Aktivitäten wissen, brauchen vielleicht einen Anstoß und haben dann Lust, uns zu helfen. Wir gehen ja mittlerweile weit über die bloße Versorgung mit Nahrung hinaus“, heißt es von den Suppenengeln weiter. „Wir bieten Ge­sprächen an, wenn Menschen diese möchten.“

Außerdem richten sich die Suppenengel an weitere Zahnärzte, die helfen können. „Viele Leute wissen ja immer noch nicht, dass es unser Angebot überhaupt gibt“, heißt es von den Aktiven. So nutzen die Suppenengel nicht nur ihre Kontakte zu Hilfsbedürftigen, ­sondern suchen auch ständig weitere ­Unterstützer, die die Arbeit begleiten möchten.

Auch durch den Zuzug von Menschen aus anderen Ländern wird die Notwendigkeit zu helfen größer. Ehrenamtliche können ihre eigenen Fähigkeiten, auch in Form finanzieller Zuwendung, für die Bremer Suppenengel und andere Hilfseinrichtungen geben.