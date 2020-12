Ein Zeichen der Zuversicht

Suppenengel verschenken Nikolaustüten

Ulrike Troue

An den fünf Ausgabestellen in den Bremer Stadtteilen haben die Bremer Suppenengel am Tag nach Nikolaus kleine Überraschungstüten an obdachlose und bedürftige Menschen verteilt.