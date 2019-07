Schriftsteller und Musiker Sven Regener wird am 16. August vor der Viertelkneipe Litfass aus seinen Buch „Neue Vahr Süd“ lesen. (Charlotte GOLTERMANN)

Mit Konzerten, Lesungen, Poetry Slam und Kunst soll an ihn gedacht werden. Zu Ehren des verstorbenen Litfass-Betreibers Norbert Schütz feiern Freunde, Clubbetreiber, Musiker und Kollegen das Schütz’n’Fest. Am Freitag, 16. August, ab 16 steigt die Veranstaltung dort, wo Schütz das Viertel geprägt hat: auf dem Ulrichsplatz am Ostertorsteinweg vor dem Litfass.

Die Kultkneipe ist nicht nur sein Laden gewesen, sondern auch „die Brutstätte des Clubverstärkers“, sagt Julia von Wild von der Interessenvertretung von Bremer Clubs und Spielstätten, dessen Mitglieder das Fest organisieren. Schütz war es, der den Clubverstärker gegründet und maßgeblich geprägt hat. Nun will der Verein das Lebenswerk und Engagement des Gründers mit diesem Fest in den Vordergrund stellen und den „großartigen Menschen“ ehren.

Der Clubverstärker hat sich zum Ziel gesetzt, im Sinne von Norbert Schütz einmal im Jahr die Bremer Club-, Konzert- und Kulturlandschaft zu präsentieren. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem wohltätigen Zweck zugute. Als Künstler auf der Bühne vor dem Litfass konnten die Veranstalter des Clubverstärkers unter anderem Sven Regener gewinnen. Regener, geboren 1961 in Bremen, lebt in Berlin als Musiker (Element of Crime) und Schriftsteller (Romane: Herr Lehmann, Neue Vahr Süd, Wiener Straße). Regener will beim Schütz’n’Fest einige Passagen aus dem Buch Neue Vahr Süd lesen, worin auch das Litfass vorkommt.

Schütz als die gute Seele am Ostertorsteinweg

Früher war Regener selbst häufig Gast in der Viertelkneipe und mit Norbert Schütz befreundet. Als Bands werden die Lübecker Folk-Pop-Combo Humming Bee und das Bremer Duo Misha Kapa spielen. Im Litfass selbst, wird Künstler Sönke Busch ein neues Bild live begleitet von Cellist Pablo Ortega an die Wand bringen. Norbert Schütz war es damals immer ein Anliegen, wechselnde Kunstwerke im Litfass zu haben. Musik vom Plattenteller gibt es dann von DJ h-no (Hanno Hno) und R. J. Wonderland.

Norbert Schütz wurde als die gute Seele am Ostertorsteinweg beschrieben. Im Alter von 57 Jahren verstarb der Litfass-Betreiber unerwartet am 23. Februar 2017. Das Schütz’n’Fest findet erstmals am und im Litfass statt. „Nun ist die Veranstaltung dort, wo sie hingehört“, sagt Julia von Wild. Das Schütz’n’Fest soll keinesfalls ein kommerzielles Festival sein und auch nicht werden. Das Fest kostet keinen Eintritt. Es geht den Organisatoren allein um die Musik, die Kultur, die Kunst und darum, gemeinsam das Leben zu feiern. Die Mitglieder des Clubverstärkers und die Rock&Wurst übernehmen die Verpflegung, aus deren Verkaufserlös ein großer Teil in den Spendentopf wandert.​