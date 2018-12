Dan Landschoof 2016 bei seiner Verhandlung vor dem Bremer Landgericht. (Ralf Michel)

Das Kfz-Kennzeichen des Bremers Dan Landschoof enthält die Zahl 81. Außerdem ist auf dem vorderen Nummernschildhalter seines roten Volvos der Schriftzug „Big Red Machine“ zu lesen. Nun gibt es in der amerikanischen Stadt Cincinnati zwar einen Baseball-Club, die „Cincinnati-Reds“, dessen Vereinslogo genau dieser Schriftzug ist. Doch „Big Red Machine“ und erst recht die 81 – der achte und der erste Buchstabe im Alphabet: HA – stehen auch für den Motorradclub Hells Angels. Und der ist in Bremen verboten. Genau an dieser Stelle begann für den 54-jährigen Landschoof 2016 der Ärger, der ihn nun aller Wahrscheinlichkeit nach ins Gefängnis bringen wird.

Verbotene Symbole

Ursprünglich ging es um einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Polizisten hätten zuvor an seiner Tür geklingelt und ihn darauf hingewiesen, dass der Schriftzug an dem Nummernschildhalter seines vor dem Haus parkenden Wagens verboten sei, erzählt Landschoof. „Ich bin nicht etwa in eine Kontrolle geraten, sondern die haben mich gezielt zuhause aufgesucht.“ Seine Vermutung: „Die Polizei hat damals nach dem Verbot der Hells Angels alle Fahrzeughalter mit der 81 auf dem Kennzeichen kontrolliert.“

Er sei durch diesen Besuch überhaupt erst auf das Vereinsverbot der Bremer Innenbehörde aus dem Jahr 2013 aufmerksam geworden und habe das daraufhin im Internet geprüft, berichtet der 54-Jährige. Das Ergebnis seiner Recherche fasst er kurz und prägnant zusammen: „Die spinnen doch!“ In dem Wenigen, was überhaupt im Netz zu finden sei, sei lediglich davon die Rede, dass der geflügelte Totenkopf der Hells Angels sowie entsprechende Schriftzüge auf der Kleidung verboten seien, also etwa auf Motorradkutten. Und überhaupt: „Das Vereinsverbot wurde vom Innensenator nie richtig veröffentlicht, woher sollte ich das also kennen?“

„Der Tenor einer Verbotsverfügung muss immer veröffentlicht werden, nicht aber die Begründung“, heißt es hierzu auf Anfrage des WESER-KURIER von der Innenbehörde. Insofern sei damals die Verfügung veröffentlicht worden. „Die verbotenen Abzeichen sind überall verboten, auf einer Tasse genauso wie auf einem Auto oder an einer Jacke.“ Verboten sei zudem alles, „was den verbotenen Zeichen zum Verwechseln ähnlich ist“.

Aber er sei nie ein Hells Angel gewesen, betont Landschoof. „Ich habe mit denen nichts zu tun.“ Er sei ein Fan, mehr nicht. Nicht einmal Mitglied in einem der Unterstützer-Vereine der Rocker, die sogenannten Supporter, sei er. „In Bremen werden keine Unterschiede zwischen den Hells Angels selbst und Leuten, die Sympathie für sie haben, gemacht“, kritisiert der 54-Jährige. Außerdem sei er schon seit Jahren ein großer Fan der „Cincinnati Reds“, erklärt er und zeigt auf sein Sweat-Shirt mit dem Big-Red-Machine-Schriftzug der Baseballer.

Nur Werbung für die Hells Angels

Allerdings finden sich auf der Heckscheibe seines Wagens auch zwei Aufkleber: „Support your local Hells Angels Bergen“ und „Support your local Hells Angels West Side.“ Auch hieran nahm die Polizei Anstoß: Die Aufkleber seien in Farbe, Schrift und Form typisch für die Hells Angels und erfüllten einen Straftatbestand. Wieder sieht Landschoof das anders. „Das sind keine Hells-Angels-Aufkleber, sondern nur Werbung für sie.“ Außerdem seien weder der Club West Side aus Delmenhorst noch der aus dem norwegischen Bergen verboten.

Auf diesem Standpunkt beharrt der Bremer nach wie vor. Und dies inzwischen durch mehrere Instanzen. Da er den Strafbefehl über 600 Euro nicht zahlen wollte, landete der Fall im April 2016 vor dem Bremer Amtsgericht. Hier wurde Landschoof zu 50 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. Hinzu kamen 586 Euro für die Kosten des Verfahrens. Landschoof ging in die nächste Instanz, doch auch hier verlor er. Die beanstandeten Schriftzüge blieben derweil, wo sie waren. Wofür er sich Mitte dieses Jahres prompt den nächsten Strafbefehl einhandelte, diesmal 100 Tagessätze à zehn Euro.

Am 22. November kam dann das nächste Schreiben der Staatsanwaltschaft – die Ladung zum Strafantritt. Da er die 500 Euro Geldstrafe aus dem ersten Fall nicht bezahlt hat, soll Landschoof nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, 50 Tage Gefängnis. „Bis zum 18. Dezember muss ich mich in der Justizvollzugsanstalt vorstellen.“

An seiner Einstellung ändert dies nichts. Er fühle sich als Opfer von Behördenwillkür und Justiz, betont der 54-Jährige, aus dessen Sicht es längst nicht mehr nur um ihn persönlich, sondern auch um grundsätzliche juristische Fragen geht. Entsprechend engagiert versucht er, gegen seine Strafe mobil zu machen. Er habe sich an zahlreiche Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft gewandt, eine Petition eingereicht, überregionale, ja selbst internationale Medien informiert und Menschenrechtsorganisationen eingeschaltet, erzählt der gelernte Bürokaufmann. „Etwa 130 Schreiben habe ich losgeschickt.“

Ob ihn dies vor dem Haftantritt bewahrt, bleibt fraglich. Um dem Gefängnis zu entgehen – „ich kann da nicht rein, ich bin alleinerziehender Vater“ –, bleiben ihm damit nur zwei Möglichkeiten. Die naheliegendste, die Geldstrafe einfach zu bezahlen, scheide aus. „So viel Geld habe ich nicht.“ Er bemühe sich derzeit aber um eine gemeinnützige und unentgeltliche Arbeit. Ein Hinweis der Staatsanwaltschaft. Auch so könne er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.