Die syrisch-armenische Sängerin Lena Chamamyan ist am Mittwoch, 21. August, ab 20 Uhr in der Glocke zu sehen. (SEKu e.V.)

Einblicke in die schillernde Kunst- und Kulturwelt Syriens bietet ab Montag, 19. August, die vierte Ausgabe des Bremer Funun-Festivals. Funun ist Arabisch für Künste, und unter diesem Zeichen öffnen sich in den nächsten zwei Wochen Begegnungsorte auf Konzerten, Ausstellungen, Lesungen und Workshops, an denen interessierte Besucher und geflüchtete Menschen aus arabischen Ländern miteinander ins Gespräch kommen können – abseits von Stereotypen und Schreckensmeldungen über Krieg, Terror und Vertreibung.

Wann geht’s los?

Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montag, 19. August, ab 18 Uhr in der oberen und unteren Rathaushalle statt. Neben einer Begrüßung durch die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz und die Vorsitzende des Syrischen Exil-Kulturvereins (SEKu e.V.) Jasmina Heritani wird es eine musikalische Darbietung des syrischen Oud-Spielers Shadi Almoghrabi geben. Die Oud ist ein altes orientalisches Saiteninstrument, das heute als Vorläufer der europäischen Laute gilt. Gemeinsam mit dem Funun-Festival wird am Montag auch die Ausstellung „Refugee village for freedom“ eröffnet, die bis zum 30. August in der unteren Rathaushalle zu sehen ist. Wer an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich hierfür vorher per E-Mail an fununfestival2019@gmail.com anmelden.

Was gibt es zu sehen?

Anlässlich des Funun-Festivals finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, deren verbindendes Element die Vermittlung syrischer Kultur und Identität ist. Hervorzuheben ist das Konzert der syrisch-armenischen Sängerin Lena Chamamyan, die am Mittwoch, 21. August, ab 20 Uhr in der Glocke zu sehen ist. Chamamyan spielt nicht nur musikalisch mit Einflüssen verschiedener Kulturräume, sondern singt in ihren Texten zudem in fünf verschiedenen Sprachen. Ein ausführliches Programm mit Informationen über die jeweiligen Künstler gibt es hier.

Wo ist das Festival-Gelände?

Ganz so leicht ist es diesmal leider nicht: Das Funun-Festival findet nämlich dezentral über die Stadt verteilt statt. Das bedeutet aber auch viel Gelegenheit, neue Orte zu entdecken und einmal über den eigenen Tellerrand herauszublicken. Unter anderem finden Veranstaltungen im Sendesaal Bremen, im Kino 46 und im Bahnhof Neustadt, Urban Station, statt. Einen Überblick zu den Veranstaltungsorten finden Sie hier.

Und was kostet der Spaß?

Die meisten der Veranstaltungen sind kostenlos, für einige der Konzerte werden aber gesondert Tickets verkauft. Einen Überblick zu den Preisen können Sie dem Flyer auf Facebook entnehmen.

Wer steckt eigentlich dahinter?

Organisiert wird das Funun-Festival vom Syrischen Exil-Kulturverein SEKu e.V., einer in Deutschland einmaligen Vereinigung mit dem Ziel, zur Kulturvermittlung zwischen arabischen und europäischen Hintergründen beizutragen. Zum einen möchte der Verein syrischen Künstlern helfen, einen Platz in der deutschen Kulturlandschaft zu finden und sie dadurch auch in ihrer Integration unterstützen. Zum andern möchte man auch die deutsche Gesellschaft für das arabische Erbe sensibilisieren und so den interkulturellen Austausch befördern.