Andrea Belegante

Für mich und die Branche ist die Sache klar: Die Reduktion von Lebensmittelverschwendung ist ein gesellschaftspolitisches Ziel, an dem sich die Systemgastronomie konstruktiv beteiligen wird. Deshalb begrüßt der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) die „Nationale Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung“ von Bundesministerin Julia Klöckner und bietet seine Mitarbeit zur Umsetzung der Strategie an. Jährlich werden laut Ernährungsministerium rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel in unserem Land weggeworfen.

Gerade im Hinblick auf das in Deutschland jederzeit verfügbare, vielseitige Angebot an Lebensmitteln ist es umso wichtiger, sich bewusst zu machen, dass das für viele Menschen nicht an der Tagesordnung ist. Deshalb ist es in vielerlei Hinsicht wichtig, die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln und vermeidbarem „Lebensmittelabfall“ zu reduzieren. Jedes nicht konsumierte Lebensmittel ist Ressourcenverschwendung. Ethik, Ökonomie und Ökologie gehen hier Hand in Hand.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Systemgastronomie mit gutem Beispiel vorangeht. So wurde das BdS-Mitglied „Nordsee“ im Jahr 2018 von Frau Klöckner mit dem Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ ausgezeichnet, der das Engagement gegen Lebensmittelverschwendung prämiert. McDonald’s veröffentlicht im jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht Zahlen zum Anfall von Lebensmittelresten in den Restaurants.

Dabei blieb die Menge seit 2013 weitgehend stabil, was sicher auch auf entsprechende Reduktionsmaßnahmen und der stetigen Optimierungsüberprüfung zurückzuführen ist. Auch die anderen BdS-Mitglieder haben große Anstrengungen – schon aus ökonomischem Eigeninteresse – unternommen, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren oder diese gar nicht erst entstehen zu lassen.

Selbstverständlich ist aber auch in der Systemgastronomie noch Potential vorhanden: Wie viel Lebensmittelabfall fällt in unseren Restaurants überhaupt an? Und wo fällt er an? Wo ist der größte Hebel, um diesen Abfall zu reduzieren? Was sind realistische und praktikable Ansätze, um der Herausforderung der Lebensmittelverschwendung in den Restaurants Herr zu werden? Das sind einige der Fragen, die sich unsere Mitgliedsunternehmen täglich stellen und konsequent an Lösungen arbeiten. Die Systemgastronomie wird ihre Anstrengungen weiter intensivieren, um einen branchenspezifischen Beitrag zum Ziel der Strategie zu leisten: die Halbierung der Lebensmittelabfälle bis 2030.

Zur Person

Unsere Gastautorin Andrea Belegante ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie, der mit über 850 Mitgliedern die Stimme der Systemgastronomie in Deutschland ist.