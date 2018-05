Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Geschäftsstelle der CDU in Bremen eingebrochen. Nach derzeitigem Stand gibt es laut Polizei und Parteivertretern keine Hinweise auf eine gezielte Aktion gegen die Partei. Die Einbrecher hebelten ein Fenster der Geschäftsstelle auf und drangen so in das Gebäude Am Wall ein. Die Diebe entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt, wie am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr festgestellt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

An Computern, Laptops oder Ipads hätten die Einbrecher kein Interesse gehabt, sagt CDU-Sprecherin Rebekka Grupe auf Nachfrage. Die Diebe hätten versucht, Fenster einzuschlagen, eines davon hebelten sie dann auf. Zudem seien Schränke aufgerissen und gezielt nach Bargeld gesucht worden. "Wir sind als Hauseigentümer etwas hilflos", sagt CDU-Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann. Viel Bargeld sei nicht in der Kasse gewesen, es könnte sich um 200 bis 300 Euro handeln. Allerdings sei der entstandene Sachschaden wesentlich höher, so Strohmann. Kurz vor dem Landesparteitag der CDU am Sonnabend gehe durch so einen Einbruch natürlich viel Zeit bei der Planung und Vorbereitung verloren. Und ein mulmiges Gefühl bleibe zudem.

Einen politischen Hintergrund der Tat können alle Beteiligten nach derzeitigem Stand ausschließen. Wichtige Dokumente oder Akten seien nicht gestohlen worden, so Strohmann. Die Polizei Bremen ermittelt dennoch in alle Richtungen. Strohmann lobt die Einsatzkräfte der Polizei, die Spurensicherung sei schnell vor Ort gewesen. Vor ein paar Monaten hatte es ebenfalls einen Einbruch bei der CDU gegeben. Über weitere mögliche Absicherungen oder gegebenenfalls einen Sicherheitsdienst denke man nun nach.

Die Polizei bitten bei dem Fall um Mithilfe. Menschen, die zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.10 Uhr, in den Straßen Am Wall und Herdentorswallstraße (Rückseite des Gebäudes) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421- 362-3888 melden. (pfa)