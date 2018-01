Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann hat am Freitagabend mit vorgehaltener Pistole einen Supermarkt in Walle ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter gegen 19.15 Uhr das Ladengeschäft in der Schulze-Delitzsch-Straße. Zunächst gab er sich als Kunde aus, legte auch seine Waren auf das Laufband an der Kasse. Doch als er an der Reihe war und die 39-jährige Kassiererin seine Artikel einscannte, zog er eine Pistole. Er bedrohte die Angestellte mit der Waffe und forderte von ihr das Bargeld aus der Kasse. Das Geld verstaute er in einem weißen Stoffbeutel und flüchtete anschließend in Richtung Nordstraße. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen und beschreibt den Räuber als circa 1,80 Meter groß und mit athletischer Figur. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und ein dunkles Basecap, hatte einen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen.