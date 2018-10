Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die eine Bar in der Bahnhofsvorstadt überfallen haben. (Björn Hake)

Eine Bar an der Straße An der Weide ist in der Nacht zu Donnerstag ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern.

Die bewaffneten und mit Kapuzen maskierten Männer betraten gegen 1.30 Uhr das Lokal und bedrohten die Bedienung am Tresen, die zu der Zeit allein in der Bar war, mit einem Messer. Danach brachen die Täter mehrere Spielautomaten und Wechselautomaten mit einer Eisenstange auf und entwendeten daraus die Geldkassetten. Anschließend flüchtete das Duo.

Ein Täter soll etwa 1,90 Meter groß sein. Er sprach gebrochenes Deutsch, heißt es im Polizeibericht, und trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke und blaue Jeans. Dieser Mann war mit einem Messer bewaffnet. Sein Komplize wird als kleiner beschrieben und war mit einer Jeans und einer dunkelgrünen Kapuzenjacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Wer zur Tatzeit im Umfeld der Bar verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362-3888 in Verbindugn zu setzen. (rab)