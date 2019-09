Die Polizei fahndet nach drei Männern, die in Hemelingen einen Lastwagenfahrer überfallen haben. (Symbolbild) (dpa)

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Freitag in Hemelingen von drei unbekannten Männern überfallen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer gegen 2.50 Uhr eine Brotlieferung für einen Supermarkt an der Grete-Stein-Straße ausgeladen. Als er danach wieder auf die Straße fuhr, standen die drei Täter mitten auf der Fahrbahn, sodass der Lkw-Fahrer anhalten musste.

Einer der Täter riss die Tür des Lastwagens auf und zog den Fahrer an den Füßen auf die Straße. Die Männer forderten von dem Fahrer Geld und schlugen ihn mehrfach, als er sagte, dass er kein Geld bei sich habe.

Danach flüchtete das Täter-Trio ohne Beute in Richtung Hemelinger Bahnhofstraße. Zwei der Männer trugen dunkelblaue, der dritte einen weißen Pullover. Alle drei Männer trugen Basecaps und sprachen gebrochen Deutsch, so die Polizei. Sie werden als zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer soll einen Oberlippenbart getragen haben, der in einen Kinnbart übergeht.

Hinweise zu dem Überfall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362-3888 entgegen.