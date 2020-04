Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Am Montag fängt die Schule wieder an. Klingt nach Alltag, hat aber für unsere Zehntklässlerin etwas Feierliches. Sie ist die erste aus der Familie, die nach wochenlanger Zwangspause das Schulgebäude wieder betreten wird. Die Vorfreude ist groß. Neulich fiel unserer Tochter auf, dass sie noch nie seit der Einschulung ihre Mitschüler so lange nicht gesehen hat.

Es ist eine zaghafte Annäherung an die Normalität. Aber immerhin. Die Schule hat einen detaillierten Hygieneplan geschickt: Höchstens 15 Schüler, jeder sitzt am Einzeltisch, seinen Bleistift verleihen ist nicht erlaubt. Das erschwert das Schiffeversenken während des Unterrichts immens, aber das ist aus Elternsicht zu begrüßen. Nicht beneiden können wir die Pausenaufsicht. Angehörige der Peer Group penibel auf eineinhalb Meter Abstand zu halten, gehört nicht zum erlernten Sozialverhalten eines Teenies. Der Stundenplan ist sparsam dosiert: Am Montag besteht der gesamte Schultag aus einer Doppelstunde Deutsch. Am Dienstag ist dann Englisch dran, am Mittwoch Mathe. Kann es sein, dass uns erst in den vergangenen Wochen so richtig aufgefallen ist, wie wenig trivial die sonst als selbstverständlich empfundene Routine des Schulbesuchs ist? Seneca hat gesagt: Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir – und dieser Satz gewinnt gerade eine ganz eigene Bedeutung.

Die nächste Folge erscheint am Mittwoch.