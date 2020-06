So sorglos können Schulkinder den Denkort Bunker Valentin bis auf Weiteres nicht besuchen. (Imke Molkewehrum)

Während die Jugendherbergen und Schullandheime in Bremen und umzu ums Überleben kämpfen, kommen außerschulische Bildungseinrichtungen etwas besser durch die Corona-Krise. Noch, muss man allerdings dazu sagen. Vom Übersee-Museum über die Ökologiestation zum Planetarium: Tausende Schulklassen suchen jedes Jahr die unterschiedlichsten Einrichtungen im Land Bremen auf. Diese generierten Einnahmen fallen nun weg, einen pauschalen Ausgleich der Corona-bedingten Ausfälle durch die Politik gibt es nicht.

Heiner Stahn, Sprecher des Kulturressorts, bittet um Geduld. „Die Einnahmeverluste aus den Kultur-Einrichtungen werden gerade erhoben und sollen dann im Rahmen des Bremen-Fonds behandelt werden.“ Wie viel Geld letztlich für die Kultur-Einrichtungen zur Verfügung steht, könne jedoch noch nicht gesagt werden. Klar sei hingegen, dass die finanzielle Förderung für außerschulische Bildungseinrichtungen weiterlaufe – auch wenn die Angebote, beispielsweise durch Schulklassen, derzeit nicht wahrgenommen werden könnten.

Übersee-Museum beansprucht Hilfsgelder

Das Übersee-Museum am Bremer Bahnhofsplatz, das jährlich von rund 700 Schulklassen besucht wird, will die Hilfsgelder aus dem Bremen-Fonds in Anspruch nehmen, um die Corona-bedingten Mehrausgaben zu kompensieren. „Auch wir haben einen Antrag gestellt“, sagt Sprecherin Charlotte Altenmüller. Einnahmeverluste seien vor allem bei den Eintritts- und Führungserlösen sowie den Shop- und Vermietungserlösen zu beklagen.

Genaue Zahlen wolle Altenmüller nicht nennen, doch die Mitarbeiter mussten immerhin nicht in Kurzarbeit geschickt werden. „Wir konnten alle Mitarbeiter, die ihrer Aufgabe wegen der Schließung nicht nachgehen konnten, für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Digitalen Strategie einsetzen.“ Aufgrund eines Abstands- und Hygienekonzeptes könnten Schulklassen inzwischen auch wieder problemlos zum Übersee-Museum kommen. „Es dürfen ja 150 Besucher gleichzeitig das Museum besuchen“, sagt Charlotte Altenmüller.

Anders ist die Lage beim Denkort Bunker Valentin in Bremen-Nord. Hier gibt es noch keinen Zeitplan für die Wiederaufnahme des Seminarbetriebes. Über 100 Schulklassen nahmen letztes Jahr an Führungen und Seminaren teil, 2020 war ein Zuwachs bei den Zahlen erwartet worden. „In der derzeitigen Lage sind die Seminarräume am Denkort zu klein für die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln“, sagt Vorstandsmitglied Marcus Meyer.

Da sich der Denkort in der Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung befindet, sei man auf institutioneller Ebene nicht auf laufende Einnahmen angewiesen. „Allerdings wird der Führungs- und Seminarbetrieb über den Verein „Erinnern für die Zukunft“ von freien Mitarbeitern getragen. Durch die Einstellung fallen diese Einnahmen der freien Mitarbeitern weg.“

Kein Lohn für freie Mitarbeiter

Gleiches gilt für die freien Mitarbeiter des Olbers-Planetariums, die im Rahmen einer Übungsleiterpauschale eine Aufwandsentschädigung erhalten. Den freien Mitarbeitern, die einen Großteil der Belegschaft ausmachen, könne zurzeit kein Geld gezahlt werden. Deshalb seien sie freigestellt, sagt Andreas Vogel, Leiter des Olbers-Planetariums. Er selbst baue gerade Überstunden aus den letzten Jahren sowie Resturlaub ab. „Andere Mitarbeiter sind im Home-Office und überarbeiten unsere Programme“, sagt Vogel.

Immerhin: Ab diesem Freitag öffnet das Planetarium wieder für Besucher. Das geht allerdings nur mit telefonischer Reservierung, einer Registrierung samt Kontaktdaten sowie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen. Wann auch Schulklassen wieder empfangen werden können - 300 Schulklassen besuchen die Einrichtung jährlich - ist hingegen von weiteren Lockerungen abhängig. „Durch unsere nur 35 Sitzplätze werden wir vermutlich, aufgrund der Abstandsregeln, noch keine Schulklassen empfangen können“, sagt Andreas Vogel.

Auch in der Ökologiestation Bremen werden Klassenbesuche bis zu den Sommerferien vermutlich nur in Teilgruppen möglich sein. „Wir lassen unseren Veranstaltungsbetrieb zwar schrittweise wieder anlaufen. Zunächst wird sich aber alles ausschließlich im Freien abspielen“, sagt Biologin und Umweltbildnerin Martina Schnaidt. Bis zu 60 Schulklassen besuchen die Ökologiestation in Bremen-Nord jährlich. Am vorigen Sonntag fand mit einer Kräuterwanderung immerhin die erste Veranstaltung in Corona-Zeiten auf dem Gelände statt. In der nächsten Woche sollen auch Kinderveranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl folgen, teilt Martina Schnaidt mit. Dennoch dürften sich die Corona-bedingten Mindereinnahmen der Ökologiestation Bremen bis Ende Juni auf einen hohen vierstelligen Bereich summieren.

Umsatzeinbußen wegen ausbleibender Besucher hat auch das Deutsche Auswandererhaus (DAH) in Bremerhaven zu beklagen. Mit circa 20.000 Schülern pro Jahr, also etwa 1000 Schulklassen, zählt das DAH zu den meistbesuchten außerschulischen Einrichtungen im Land Bremen. Von Mitte März bis Anfang Mai ruhte der Betrieb, die Mitarbeiter befanden sich in Kurzarbeit. „Seit dem 8. Mai sind wieder alle im Einsatz“, sagt DAH-Sprecherin Ilka Seer. Um einen Teil der Einnahmeverluste zu kompensieren, erhält das Auswandererhaus vom Bremerhavener Magistrat bis Juni 2020 eine Förderung in Höhe von 358.000 Euro.

Niedrige Besucherzahlen

Seit der Wiedereröffnung kämpfe man zudem mit deutlich niedrigeren Besucherzahlen, obwohl das DAH wie vor der Corona-Zeit zu erleben sei. „Lediglich die Stationen mit Desinfektionsmittel in den Ausstellungsräumen und die Hinweisschilder auf den Mindestabstand zeigen, in welcher Zeit wir gerade leben“, schildert Seer. Sobald Schulklassen wieder Tagesausflüge unternehmen dürften, würden auch Buchungen entgegengenommen werden.

„Wenn Schulklassen mit einem Rallyebogen durch die Ausstellungsräume des Deutschen Auswandererhauses laufen, können sie ohne weiteres die Mindestabstände einhalten“, findet Seer. Laut Heiner Stahn, Sprecher des Kulturressorts, ist ein Tagesausflug von Schulklassen durch die Lockerungen des Bremer Senats bereits möglich. „Veranstaltungen aller Art sind innerhalb von Gebäuden mit bis zu 20 Personen erlaubt. Das gilt auch für Schulklassen.“ Einem Besuch stünde also nichts mehr im Weg. „Dass die Schülerinnen und Schüler wieder in diese Einrichtungen können, ist ein wichtiger Punkt“, meint Stahn.