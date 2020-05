Für die Betreuung von Kindern sollen Tagesmütter und -väter ab 1. August in Bremen besser bezahlt werden. Die halten die Erhöhung aber für zu niedrig. (Rolf Vennenbernd)

Tagesmütter und -väter sollen ab 1. August in Bremen besser bezahlt werden. Doch mit der geplanten leichten Erhöhung der Vergütung sind viele Tageseltern nicht zufrieden. „Die festgesetzten Zahlungen sind unzureichend – der Stadt Bremen drohen weitere Prozesse“, teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Bremen mit, die auch Tagespflegepersonen vertritt. Ab August sollen Tageseltern, die in Vollzeit fünf Kinder betreuen, je nach Qualifizierung zwischen 140 Euro und 300 Euro brutto mehr bekommen (wir berichteten). Die neuen Vergütungsregeln gehen laut Verdi auf mehrere Rechtsstreitigkeiten zurück, die Gewerkschaft sei bereits 2014 vor das Bremer Verwaltungsgericht gezogen.

Das Oberverwaltungsgericht habe den Kindertagespflegepersonen im Januar 2019 in den entscheidenden Punkten Recht gegeben und der Stadt Vorgaben gemacht, so Verdi. Diese Vorgaben würden jetzt aber nur unzureichend umgesetzt. „Dadurch werden zwangsläufig neue Prozesse provoziert“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär John Hellmich.

Auch der Bremer Tagespflegerat als gewählte Vertretung von Tageseltern übt Kritik. Trotz der beschlossenen Erhöhung der Vergütung überwiege bei Tageseltern die Enttäuschung. Ein Grund für ihre Enttäuschung: Es werde zwar der Förderbeitrag erhöht, den die Stadt Tagesmüttern und -vätern für die Kinderbetreuung zahlt, nicht aber die Sachkostenpauschale. Diese mache aber einen wesentlichen Anzahl der Vergütung aus und sei seit 2007 nicht gestiegen. Und das, obwohl sich die Lebenshaltungskosten und Mieten für Tagesmütter und -väter in dieser Zeit erhöht hätten. Die meisten Tageseltern betreuen die ihnen anvertrauten Kleinkinder in ihrer eigenen privaten Wohnung und kochen dort zum Beispiel auch für die Kinder. „Gerade die jetzige Situation der Corona-Krise hat uns Tageseltern deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Rücklagen zu bilden. Dieses ist uns auch durch die jetzige Erhöhung der Vergütung immer noch nicht möglich“, heißt es in einer Mitteilung des Tagespflegerates.