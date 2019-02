Jens Deutschendorf. (Frank Thomas Koch)

Die Tischplatte ist frei geräumt. In den Regalen ist Platz für Neues, die Ablagefächer sind leer. Telefon, Tacker, Tesafilm-Rolle, Computer und Tastatur gehören zum Behördeninventar, sind aber seit Tagen nicht mehr von dem Mann genutzt worden, der hier gearbeitet hat. Der ehemalige Bremer Verkehrsstaatsrat Jens Deutschendorf hat sein Büro im Siemenshochhaus auf- und ausgeräumt. Nach anderthalb Jahren zieht es Deutschendorf zurück in seine hessische Heimat.

Alles, was an ihn erinnern könnte, ist weg. Fast alles. Eine Schallplatte ist liegen geblieben. Das Album „Seine größten Erfolge“ von John Denver. Es ist ein Zufall, dass die Platte in dem Dienstraum vergessen wurde. Es ist aber kein Zufall, dass es ein Werk des US-amerikanischen Country- und Folk-Sängers ist. Denn was in Bremen viele nicht wussten: Jens Deutschendorf ist verwandt mit dem am 12. Oktober 1997 verstorbenen John Denver. Der Name gibt einen Hinweis darauf: Der Schreiber von Songs wie „Take Me Home, Country Roads“ hieß mit vollem Namen Henry John Deutschendorf.

Nein, wenn man durch die Flure der Verkehrsbehörde lief oder in das Büro von Jens Deutschendorf kam, waren nicht die bekannten John-Denver-Hits wie „Leaving On A Jetplane“, „Annie’s Song“ oder „Thank God I’m a Country Boy“ zu hören. Wer nicht direkt mit Deutschendorf zusammenarbeitete, hatte auch nichts von der Verwandtschaft mit dem blonden Sänger mitbekommen. Aber irgendwie lag diese weltweit bekannte Stimme der Country-Musik-Legende in der Luft.

John Denver war der Sohn vom Bruder des Uropas von Deutschendorf. Oder anders gesagt: Der Vater von Deutschendorfs Opa ist der Bruder vom Vater von John Denver. Zu verwirrend? „Ich bin kein Nachkomme, sondern vielleicht so etwas wie der Enkel eines Cousins oder Großcousins“, sagt der 41-jährige Deutschendorf.

Leider habe es keinen persönlichen Kontakt zwischen den beiden gegeben. John Denver starb am 12. Oktober 1997, der begeisterter Pilot stürzte mit seinem erst kurz vorher erworbenen Leichtflugzeug über die Bucht von Monterey ab. Denver war mit seiner Musik in den nationalen wie auch in den Country- und Easy-Listening-Hitlisten überaus erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Stücken gehören auch Songs wie „Rocky Mountain High“ oder „Back Home Again“. Der Welthit „Country Roads“ wurde sogar zur neuen Staatshymne von West Virginia.

In den 80er-Jahren war John Denver mal bei Dieter Thomas Heck in einer Fernsehshow zu Gast, erinnert sich Deutschendorf. „Da war auch die Familie zu Gast und es gab ein Familientreffen. Da war ich aber leider nicht dabei.“

Die Musik seines bekannten Verwandten möge und höre er gerne. „Meine Kenntnisse gehen aber nicht weit über die Top-Hits hinaus“, so der Grünen-Politiker. Er selbst könne ein paar Griffe auf der Gitarre greifen und auch ein bisschen was spielen. Insgesamt vier Platten besitze er von John Denver. Die Platte in seinem ehemaligen Büro war ein Geschenk von einem Mitarbeiter. „Ich treffe regelmäßig Menschen, die mich nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu John Denver fragen“, sagt Deutschendorf. So sei das auch in Bremen gewesen. Da der Kollege zufällig Plattensammler sei, habe er ihm dieses Exemplar geschenkt.

Der Wechsel von Bremen nach Hessen kam für Deutschendorf sehr kurzfristig. Der Grünen-Politiker wird Staatssekretär für Bau, Wohnen und Verkehr in Hessen und gehört damit der neuen Landesregierung aus CDU und Grünen an. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der auch für Verkehr und Landesentwicklung zuständig ist, nimmt den Diplom-Ingenieur in seinen Stab auf. Deutschendorf ist gebürtiger Hesse, er kehrt mit Frau und zwei Kindern also in seine Heimat zurück.

Der Umzug musste ruckzuck über die Bühne gehen: „Alles ging sehr schnell und ich hatte nur sehr wenig Zeit mein Büro auszuräumen“, sagt Deutschendorf. „Dabei habe ich die Platte und auch noch ein paar andere Kleinigkeiten übersehen, die ich aber bei nächster Gelegenheit abholen werde.“

Es geht also zurück in die Heimat. Und irgendwie passt der Song „Take Me Home, Country Roads“ sehr treffend auf den jetzigen Lebensschritt von Deutschendorf. Er geht wieder nach Hause. Und für Landstraßen (Country Roads) war und wird er weiterhin zuständig sein.