Der Betrieb im Tandour-Imbiss läuft wie gehabt weiter. (Christina Kuhaupt)

Wenn in diesen Tagen bei Tandour am Sielwall das Telefon klingelt, sind öfter mal Kunden dran, die sich erkundigen, ob der Traditions-Imbiss noch da ist. Am Sonntagabend war dort ein Ofen in Brand geraten, die Feuerwehr war mit insgesamt 16 Kräften im Einsatz. Chef Muru Karalasingam kann die Rollo-Fans beruhigen: Das Tandour ist noch da, schon am Montag lief der Laden wieder im normalen Corona-Betrieb mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Mehr zum Thema Bremen Ostertor Feuer in einem Imbiss am Sielwall Am Sonntag ist es zum einem Brand im Imbiss „Tandour“ am Sielwall gekommen. Dabei ist niemand ... mehr »

„Meine Mitarbeiter haben natürlich einen Schreck bekommen“, sagt Karalasingam. „Ich bin froh, dass niemandem etwas passiert ist.“ Warum der Ofen Feuer fing, weiß er noch nicht. „Das Ding ist jedenfalls hin. Zum Glück hatte ich einen Ersatzbackofen, den nutzen wir jetzt. Sonst wäre es schwierig geworden“, sagt der Rollo-Experte, der den Imbiss seit mehr als 20 Jahren führt. Der Schaden, den der Brand verursacht hat, beschränkt sich weitgehend auf den Ofen. „Die Feuerwehrleute haben toll gearbeitet, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, dass keine Wasserschäden im Lokal entstehen“, sagt Karalasingam und lacht. „Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass bei dem Einsatz einige Kunden von mir dabei waren.“ Nun müsse er den Fall mit der Versicherung klären. „Neu hat der Ofen 20.000 Euro gekostet.“