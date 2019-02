Am Donnerstag tanzten zahlreiche Menschen zur Aktion "One Billion Rising" auf dem Marktplatz, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. (Christina Kuhaupt)

Es geht um Wertschätzung, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit: Am Donnerstag tanzten zahlreiche Menschen zur Aktion „One Billion Rising“ auf dem Marktplatz, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Die Aktion wurde 2012 von der New Yorker Künstlerin Eve Ensler initiiert und findet seitdem jedes Jahr am Valentinstag statt. Dabei sind weltweit Menschen aufgerufen, gemeinsam auf die Straße zu gehen und zu tanzen. Im vergangenen Jahr hatten sich laut den Initiatoren in 180 Städten in Deutschland 600 000 Menschen beteiligt.

Der Name der Aktion, der sich auf Deutsch mit „Eine Milliarde erhebt sich“ übersetzen lässt, leitet sich aus einer Erhebung der Vereinten Nationen ab: Demnach gibt es drei Milliarden Frauen weltweit, jede Dritte davon sei von Gewalt betroffen. Deswegen soll sich laut den Machern der Aktion eine Milliarde erheben, um sich für diese Frauen und gegen Gewalt an Frauen und auch Männern einzusetzen.