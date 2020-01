Helena Lehmann hebelt die Schwerkraft aus. Die Mischung aus Akrobatik und Pole-Dance an der Stange begeistert das Premierenpublikum der jüngsten Show im GOP Theater. (GOP Bremen)

Man könnte vermuten, Helena Lehmann hat einen Weg gefunden, die irdische Schwerkraft einfach auszuschalten. In der Show Sombra, die am Freitag im GOP-Theater in der Überseestadt ihre Bremer Premiere feierte, tanzt die Ukrainerin jedenfalls vertikal um eine Stange, als gelten die Gesetze der Gravitation nicht für sie. Die von ihr gebotene Mischung aus Akrobatik und Pole-Dance steht zugleich stellvertretend für das gesamte Konzept der neuen Produktion, die dort bis 8. März laufen wird. Klassisches Varieté mit Jonglage und Akrobatik verschmelzen dabei vor allem dank zeitgenössischen Tanzes zu einer neuen Einheit. Dazu kommt eine Spur Muppet-Show und auch etwas Eurovision Song Contest, in jedem Fall eine sehenswerte Mischung. „Falls jemand der Anwesenden für diesen Mix eine gute Namensidee hat, sind wir offen für Vorschläge“ hatte Regisseur Nikos Hippler dem Premierenpublikum noch vor dem Beginn mit auf den Weg gegeben.

Tatsächlich lässt Sombra die klassische Nummernrevue hinter sich. Natürlich bleibt Jonglage oder Luftakrobatik als solche erkennbar, aber die Beiträge von neun Künstlern aus aller Welt werden in eine wenn auch etwas metaphysisch-philosophisch angehauchte Geschichte verwoben. Es geht um Gegensätze, um Licht und Schatten, Freude und Trauer, kurz: Um den Umstand, dass jeweils zwei Seiten existieren müssen, damit überhaupt etwas existiert.

Zwei Elemente dienen der Verbindung der einzelnen Show-Acts: Zum einen eingespielte Texte eines Kommentators aus dem Off, worin der klassische Varieté-Conférencier noch einmal nachhallt. Und immer wieder gibt es Choreografien und Tanzszenen des gesamten Ensembles zu eigens komponierter Musik, die in Teilen live mit Gitarre und Percussion von Wolfgang Stute beigesteuert wird. Selbst der Musiker wird dabei zwischendurch zum Teil der Bühnenperformance.

Das verlangt von den Künstlern neben tänzerischer Ausbildung oder entsprechendem Talent ein Engagement über ihre jeweilige Nummer hinaus. Regisseur Hippler preist den Umstand, dass GOP als Unterhaltungs-Unternehmen mit insgesamt sieben Theatern in ganz Deutschland die Möglichkeit bietet, sich für die Arbeit an einer Show „einfach mal vier Wochen einzuschließen“, wie er es formuliert. Bei durchschnittlich zwei Monaten Laufzeit je Theater lohnt sich ein solcher Aufwand. Auch Sombra hatte zuvor schon in den GOP-Theatern in Essen und Münster Station gemacht.

Für Bremen fanden sich die Beteiligten nach sieben Monaten Spielpause erstmals wieder zusammen. Und immerhin eine wirkliche Uraufführung bietet die hiesige Version der Show: Das russische Akrobatik-Duo Spirit, das am Boden oder auch am Seil den Gesetzen der Physik ebenso zu trotzen scheint wie Kollegin Lehmann. Beim Japaner Akira Fukagawa beschränkt sich die Aufhebung der Schwerkraft zwar auf sein Diabolo, aber auch diese Jonglage beeindruckt das Premierenpublikum. Gleiches gilt für den Spanier Rodrigo Gil, der klassisch mit bis zu sechs Bällen jongliert und dabei neben den Händen auch Armbeugen, Nacken, Ohren, Augen, Mund und noch ein paar Körperteile einzusetzen weiß.

Überdies zieren gleich zwei Preisträger des Pariser Weltfestival des Zirkus von Morgen (Festival Mondial du Cirque de Demain) die Show: der Brasilianer Diego Salles, der einmal als Tanzakrobat mit Partnerin Majo Cázares auftritt sowie Solo am Vertikaltuch beeindruckt, und eben Fukagawa mit seinen wirbelnden Leuchtstäben und Diabolos.