Die Aufklärungsquote liegt laut Kriminalstatistik bei 49,2 Prozent. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die anderen Fälle bereits geschlossen sind. (Grafik WESER KURIER)

Die Aufklärungsquote ist fester Bestandteil der jährlichen Kriminalstatistik. Im Land Bremen liegt sie derzeit bei 49,2 Prozent. Doch schon an der Bewertung der bloßen Zahl scheiden sich die (politischen) Geister. Fast die Hälfte aller Straftaten wurde 2018 aufgeklärt, freut sich der Innensenator. Mehr als die Hälfte nicht, kritisiert die Opposition. Richtig ist beides nicht, denn anders als es die Bezeichnung suggeriert, bedeutet „Aufklärung“ nicht, dass der Fall endgültig gelöst ist, sondern nur, dass die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt hat.

Gleichwohl fallen bei der Betrachtung der Quoten in den unterschiedlichen Deliktbereichen Unterschiede auf. Das beginnt bereits bei der hohen Differenz der Zahlen aus Bremen (49,3 Prozent) und Niedersachsen (62,8). Der Unterschied zwischen Stadtstaaten und Flächenländern sei regelmäßig so hoch, sagt hierzu Polizeisprecher Nils Matthiesen. Städte seien nun einmal Anziehungspunkte und Ballungszentren. Sie unterschieden sich vom Land unter anderem in der Sozialstruktur, der Delikt- und Täterstruktur, aber auch, was die polizeilichen Schwerpunkte angehe – alles Einflussfaktoren für die Aufklärungsquote. Im Vergleich mit den anderen Stadtstaaten weist das Land Bremen eine höhere Aufklärungsquote auf. Hamburg lag 2018 bei einer Quote von 45,8, Berlin bei 44,4 Prozent.

Innerhalb der einzelnen Deliktbereiche gibt es in der Kriminalstatistik der Stadt Bremen extreme Unterschiede. Die Aufklärungsquote für die sechs vollendeten Tötungsdelikte beträgt zum Beispiel 100 Prozent. Bei den versuchten Tötungsdelikten beträgt die Aufklärungsquote dagegen „nur“ 78 Prozent. Insgesamt führt das bei den Tötungsdelikten zu einer Quote von 80,7 Prozent, deutlich niedriger als im Vorjahr (93,1). Dieser Rückgang liege unter anderem an der Art einiger Taten, die die Ermittlung von Tatverdächtigen erschwert habe, erläutert Matthiesen. „Bei den versuchten Tötungsdelikten wurden beispielsweise in vier Fällen Radmuttern von Pkw gelöst.“

Geänderte Einstufung

Zudem wirke sich hier die neue statistische Erfassung des Modus Operandi „Tritte gegen den Kopf“ auf die Aufklärungsquote aus. In Absprache zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wird seit 2018 eher von einem möglichen Tötungsvorsatz ausgegangen, statt von gefährlicher Körperverletzung. Durch die geänderte Einstufung besonders gefährlicher Gewalttaten, steige bei den Tötungsdelikten auch der Anteil solcher Taten, die ohne Zeugen im öffentlichen Raum stattfinden. „Daher ist auch die Aufklärung dieser Taten schwieriger als beispielsweise bei einer klassischen Beziehungs-Auseinandersetzung.“

Nahezu unverändert bei 67 Prozent lag in den vergangenen drei Jahren die Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen. In den Jahren zuvor hatte sie zwischen 72 und 77 Prozent gelegen. Für die Polizei ist dies im Langzeitvergleich noch ein „ähnliches Niveau“. Die Zahl der aufgeklärten Fälle in diesem Deliktsbereich unterliege natürlichen Schwankungen, sagt Matthiesen. Zu den nicht aufgeklärten Fällen gehörten oftmals Sexualdelikte ohne vorherige Beziehung zwischen Täter und Opfer.

Deutlich niedriger liegt die Quote beim Raub. 2018 waren es 41,9 Prozent, was etwa dem Mittel der vergangenen zehn Jahre entspricht. Bei Raubtaten erschwere oft der Tathergang die Aufklärung, heißt es seitens der Polizei. Vor allem beim Straßenraub, bei dem die Täter meist unerkannt blieben und Täterbeschreibungen nur begrenzt zur konkreten Identifizierung von Personen beitrügen.

Bei den Körperverletzungen machte die Polizei in drei Viertel der Fälle einen Tatverdächtigen aus, wobei die Quote bei der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung 86,1 Prozent lautete, bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung 75,7 Prozent.

Mehr Kontrolle, bessere Quote

Mit Abstand die niedrigste Aufklärungsquote weisen Massendelikte wie Diebstahl oder Einbruch auf. Laut Polizei sind dies häufig „kontaktarme Delikte“, bei denen der Schaden erst spät nach der Tat festgestellt und angezeigt wird. Bei Fahrrädern und Kraftfahrzeugen kommt hinzu, dass diese überwiegend auf frei zugänglichem Grund abgestellt und damit leicht vom Täter zu erreichen sind. Die eigentliche Tat ist schnell ausgeführt, das Entdeckungsrisiko gerade bei Dunkelheit erheblich minimiert, erläutert Matthiesen. „Dadurch ist es in diesem Bereich weitaus schwieriger, Täter zu identifizieren.“

Ganz anders ist dies bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. „Hierbei handelt es sich um sogenannte Kontrolldelikte – Straftaten, die nur durch Polizeikontrollen entdeckt werden“, erklärt Matthiesen. Das Fallaufkommen ist abhängig von der polizeilichen Kontrollintensität. „Und werden dann im Rahmen dieser Kontrollen Verstöße festgestellt, können üblicherweise auch ein oder mehrere Tatverdächtige ermittelt werden.“ Folge: Die Aufklärungsquote steigt.

Sehr hoch mit Werten deutlich über 90 Prozent ist schließlich die Aufklärungsquote, wenn es um Gewalt gegen Polizeibeamte geht. Die Erklärung hierfür ist unschwer zu finden: „An der Faust hängt ein Täter dran“, formuliert es Matthiesen. Und da das Opfer Polizist ist, „ist es dann auch nicht schwer, die Identität der tatausübenden Person festzustellen“.