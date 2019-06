Unter dem Titel «Taten statt Warten - Klimaschutz jetzt!» gehen Umweltorganisationen gemeinsam mit Bewegungen wie Fridays for Future, Parents for Future und Extinction Rebellion für den Klimaschutz auf die Straße. (Carmen Jaspersen/dpa)

Tausende Teilnehmer sind am Samstag in Bremen für mehr Klimaschutz durch die Innenstadt gezogen. "Die Demonstration ist planmäßig verlaufen, es waren mehr als 5000 Teilnehmer unterwegs", sagte Lisa Pörtner, Sprecherin von Greenpeace in Bremen. Die Polizei sprach von rund 3000 Teilnehmern, die Demonstration unter dem Motto "Taten statt Warten - Klimaschutz jetzt!" sei friedlich gewesen, teilte ein Sprecher mit. Bei einem sogenannten die-in auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke legten sich Teilnehmer auf die Erde und stellen sich tot, um so gegen das Artensterben zu protestieren.

Die Klimaschützer richteten ihre Botschaft an die Bundesregierung und auch an die Unterhändler der laufenden Koalitionsverhandlungen in Bremen, wo die Politik laut Pörtner in den vergangenen Jahren beim Klimaschutz versagt habe. Zu den Organisatoren zählten Bewegungen wie Fridays for Future, Parents for Future und Extinction Rebellion.

"Für mich gibt es im Moment keine größere politische Aufgabe, als sich um das Klima zu kümmern", so die Teilnehmerin Frauke Röhrs. Die Bremerin malte für sich und ihre Begleitung gleich zwei Plakate.

Auch für Maxi Jürgens aus Weyhe sei der Klimschutz absolut wichtig: "Ich denke, wir müssen viel mehr und viel radikaler etwas dafür tun." (isc/dpa)