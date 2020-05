Die Boeing 777 aus Shanghai landete am Sonnabendnachmittag auf dem Bremer Flughafen. (Christian Walter)

Die Landung einer Boeing 777 auf dem Flughafen Bremen am Sonnabend war im doppelten Sinn außergewöhnlich. Zum einen, weil sonst ja so gut wie nichts mehr landet auf dem Neuenlander Feld - vor allem aber wegen der Ladung. An Bord der Boeing: rund 700.000 Schutzmasken und 250.000 Schutzanzüge, die extra für Bremen in China angefertigt wurden.

Dass die Masken in Bremen ankommen, dafür hatte der Blumenthaler Ortsamtsleiter Peter Nowack gesorgt. Er soll sich mit Freunden und Geschäftspartnern um die Sonderproduktion und -lieferung im Wert von knapp 6,5 Millionen Euro bemüht haben. Der Senat soll dafür in Vorleistung gegangen sein.