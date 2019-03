Unter der Hochstraße am Breitenweg

Taxi überfährt 21 abgestellte Fahrräder in der Bremer City

Ein Taxifahrer hat am Samstagvormittag 21 abgestellte Fahrräder unter der Hochstraße am Breitenweg in Bremen überfahren. Zuvor musste er einem Kleintransporter ausweichen.