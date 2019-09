Ein Taxifahrer soll eine Frau in Bremen belästigt haben. Das sieht das Amtsgericht als erwiesen an. (Jens Wolf/dpa)

Ein 58 Jahre alter Taxifahrer ist am Dienstag vom Amtsgericht Bremen wegen sexueller Belästigung zu einer Strafe von 1000 Euro verurteilt worden. Dies berichtete die Sprecherin des Gerichts, Cosima Freter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht glaubte der Geschädigten, die berichtete, der Mann habe sie im Mai 2018 am Oberschenkel oberhalb der Kleidung gestreichelt und am Oberarm und Knie berührt. Er habe ihr zudem gesagt, sie müsse ihn küssen, weil sie kein Geld habe. Der Taxifahrer bestritt die Vorwürfe. Er und die Frau berichteten übereinstimmend, dass er sie nachts an der Domsheide gefragt habe, ob sie mitfahren wolle. Die Frau sagte, dass sie kein Geld habe. Der Fahrer erwiderte, er müsse ohnehin in ihre Richtung und könne sie mitnehmen.

Nach der Kuss-Aufforderung sei sie am Fehrfeld ausgestiegen, sagte die Frau. Der Taxifahrer hingegen behauptete vor Gericht, die Frau sei noch ein weiteres Stück mitgefahren, weil sie gesagt hätte, sie habe doch Geld. Sie sei dann erst ausgestiegen, als sie zugegeben habe, keines zu haben. Das Gericht hielt die Aussagen der Frau für glaubhaft und verurteilte den 58-Jährigen zu 100 Tagessätzen à zehn Euro. Gegen das Urteil kann er noch Rechtsmittel einlegen.

Der Taxifahrer ist laut Amtsgericht schon im Jahr 2013 rechtskräftig verurteilt worden, weil er einer Frau an die Brust gefasst hat. Damals galt dieses Vergehen noch als Beleidigung. Im November 2016, als Folge der Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Seither sind Verurteilungen wegen sexueller Belästigung möglich.