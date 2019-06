Ein technischer Defekt hat den Brand im Dachstuhl eines Alten- und Pflegeheims in Huchting verursacht. (Gisela Jaensch)

Ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage auf dem Dach hat das Feuer in dem Alten- und Pflegeheim an der Tegeler Plate in Huchting verursacht, das am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und weiteren Hilfskräften ausgelöst hat.

Das bestätigte Thomas von der Heyde, Einsatzleiter im Lagezentrum der Bremer Polizei. Bei dem Großbrand wurden 21 Personen leicht verletzt, 96 Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden, einige konnten bereits am Tag darauf wieder in nicht beschädigte Wohnungen zurückkehren.

Etwa 40 Bewohner aus den zerstörten barrierefreien Servicewohnungen sind in anderen Häusern der Heimstiftung untergebracht.

++ Weitere Informationen folgen in Kürze ++