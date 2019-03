Hamburg war am Montag das Ziel einer Elfjährigen und eines Zwölfjährigen aus Hamm. Doch sie kamen nur bis nach Bremen. (Kay Nietfeld dpa/lno)

Ganz spontan hatten eine elf Jahre alte Schülerin und ihr zwölfjähriger Mitschüler aus Hamm am Montag beschlossen, Schule Schule sein zu lassen und stattdessen lieber nach Hamburg zu fahren. So stiegen sie in die Eurobahn nach Münster und dann in einen IC Richtung Hamburg. Ihre Fahrt endete am Bremer Hauptbahnhof.

Dort nahmen Bundespolizisten das Mädchen und den Jungen in "Schutzgewahrsam", nachdem eine Zugbegleiterin des IC 2310 bemerkt hatte, dass die beiden nicht nur ohne Eltern und fehlende Fahrscheine unterwegs waren, sondern für ihre "große Reise" nur Kleingeld vorlegen konnten - ihre Nahverkehrskarten galten nicht für die Fahrt bis in die Metropole an der Elbe.

"Munter plaudernd" seien die Ausflugsfreudigen den Bundespolizisten in Bremen auf die Wache gefolgt, heißt es im Bericht der Beamten. Die Eltern der Nestflüchter seien "aus allen Wolken gefallen", wähnten sie ihre Sprösslinge doch in der Schule.

Die Bremer Bundespolizei organisierte die Rückfahrt der Kinder unter Aufsicht des Zugpersonals bis Münster und eine "Umsteigeüberwachung" durch Bundespolizisten im Bahnhof Münster. In Hamm wurden die beiden Ausreißer von Verwandten abgeholt. (rab)