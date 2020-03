Wenn Ihnen die Podcast-Folge nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Ist es nötig, die Hände mit Papier- statt Frotteehandtüchern zu trocknen? Sollte man Termine in der Zahnarztpraxis oder bei der Physiotherapie, die nicht unbedingt notwendig sind, lieber absagen? Wie heiß sollte man Obst und Gemüse in Zeiten von Corona waschen? Diese und andere Fragen von WESER-KURIER-Lesern und -Followern beantwortet Professor Andreas Dotzauer, Virologe und Wissenschaftler des Laboratoriums für Virusforschung an der Uni Bremen, im ersten Teil dieses Podcasts.