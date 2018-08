Im Sommer 2018 könnte aber auch eine Chance liegen: Wenn die Bauern nicht nur fordern, sondern auch etwas bieten. (Peter Förster/dpa)

Er ist schon irre, dieser Sommer in Deutschland: Kühe leiden unter Sonnenbrand, Menschen sorgen sich über eine nahende Pommes-Krise, die Winzer freuen sich über das Potenzial für einen Topjahrgang. Auch die Spitzen des Deutschen Bauernverbandes (DBV) scheinen etwas überhitzt zu sein: Sie fordern gleich eine Milliarde Euro an Hilfen als Ausgleich für die sich abzeichnende Missernte.

Ob eine Flutkatastrophe wie 2013, ob vermehrter Starkregen wie im vergangenen Jahr oder nun die Gluthitze: Die mächtige Agrarlobby pocht reflexartig auf Geld vom Staat. Doch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat verhalten auf die Forderungen reagiert. Und das ist richtig so. Die CDU-Politikerin will zunächst die Zahlen sehen. Aber die liegen erst Ende August mit den Erntebilanzen vor.

Zudem will sie die Entwicklung der Erzeugerpreise abwarten. Was der DBV gerne verschweigt: Knappheit lässt die Preise in die Höhe schießen. Für Kartoffeln beispielsweise bekommen die Bauern so viel Geld, wie schon seit fünf Jahren nicht mehr. Die Preise für Weizen haben im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent zugelegt.

Keine Frage: Für manche Bauern ist dieser Sommer existenzbedrohend, vor allem für kleinere Höfe. Und natürlich muss den Betroffenen schnell unter die Arme gegriffen werden, damit ihre Höfe nicht kaputtgehen. Doch gerade in Niedersachsen und in Ostdeutschland dominieren die größeren Betriebseinheiten: Da wird Landwirtschaft weniger über „Land“ als viel mehr über „Wirtschaft“ definiert. Und wie für jeden anderen freien Unternehmer auch gibt es nun mal ein gewisses Geschäftsrisiko.

Da ist es schon billig, mal eben schnell eine Milliarde Euro zu fordern, die andere Menschen hart erarbeitet haben. Und wenn man selber ein Teil des Problems ist, dann ist das sogar dreist. Denn mit hochoptimierten Monokulturen, ausgelaugten Böden und hohen Tierdichten hat die Branche die Auswirkungen dieses Sommers mitverschuldet.

Ganz zu schweigen von der Frage, ob die Hitzewelle bereits dem Klimawandel geschuldet ist. Das können nicht einmal Experten mit Gewissheit sagen. Aber Fakt ist: Der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgas-Emissionen liegt bei vergleichsweise hohen 7,2 Prozent. Im Sommer 2018 könnte aber auch eine Chance liegen: Wenn die Bauern nicht nur fordern, sondern auch etwas bieten.

Wenn etwa Landwirtschaft, Handel und Politik einen Pakt schließen würden: ein Umbruch hin zu faireren Erzeugerpreisen, mehr Klimaschutz, weniger Massentierhaltung, ein Stopp für immer neue Mais-Monokulturen. Solch ein nachhaltiger Strukturwandel wäre tatsächlich eine staatliche Förderung wert. Denn Starkregen und Hitze wird es in Deutschland in Zukunft häufiger geben. Auf Dauer kann der Staat den Bauern dieses Risiko nicht abnehmen.