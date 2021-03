Keinen Anstieg, aber auch keine Kürzungen soll es 2022/23 bei den Ausgaben für die Wissenschaft in Bremen geben. (Frank Dederichs)

Der Wissenschaftsetat im Bremer Haushalt 2022/23 soll nicht gekürzt werden, die ursprünglich beabsichtigten Steigerungen in den kommenden Jahren wird es allerdings ebenfalls nicht geben. Darauf hat sich der Senat am Sonnabend in einer Haushaltsklausur verständigt. Zuvor hatte es aus der Studentenschaft und von den Hochschulleitungen heftige Proteste gegen die Absicht der Finanzbehörde gegeben, den Etatansatz für 2022 auf 390 Millionen Euro gegenüber 420 Millionen im laufenden Jahr herunterzufahren und 2023 nur noch 381 Millionen Euro auszugeben.

Mehr zum Thema Protest auf dem Marktplatz Studierende protestieren in Bremen gegen Kürzungen Mehr als 400 Studierende haben auf dem Marktplatz gegen drohende Kürzungen der Mittel für die Bremer Hochschulen protestiert. Über 7200 Hochschul-Beschäftigte haben ... mehr »

Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) sagte dem WESER-KURIER nach der sechsstündigen Videokonferenz der Senatsmitglieder, man habe sich auf eine Fortschreibung des 2021-Niveaus in den kommenden Jahren verständigt. Außerdem könnten für einzelne Projekte - wie etwa Gebäudesanierungen - zusätzlich Mittel aus dem Bremen-Fonds herangezogen werden, einem von der Bürgerschaft bereitgestellten, kreditfinanzierten Sondertopf.

Der jetzt ausgesprochene Verzicht auf die Kürzungen im Wissenschaftsetat ist ein Teilerfolg für Studenten und Wissenschaftler. Der Wissenschaftsplan 2025, den die Bürgerschaft 2019 beschlossen hatte und der einen Ausbau des Hochschulbereichs in den kommenden Jahren vorsah, ist damit allerdings ebenfalls Makulatur, wenn es bei der jetzigen politischen Absichtserklärung bleibt.

Mehr zum Thema Kritik an drohenden Kürzungen „Dramatische Lage für die Hochschulen“ Ein Haushaltsentwurf des Finanzsenators sorgt für massive Kritik, weil er deutliche Mittelkürzungen für die Bremer Hochschulen vorsieht. Oppositions- und ... mehr »

Der Senat wird kurz vor Ostern die Budgetrahmen der einzelnen Senatsressorts beschließen, anschließend entwerfen die Ressorts auf dieser Grundlage konkrete Verwendungspläne für die ihnen zugeteilten Mittel. Nach den Sommerferien geht der Haushaltsentwurf 2022/23 in die politische Beratung in der Bürgerschaft. Der Haushaltsgesetzgeber kann den Etatentwurf des Senats noch grundlegend verändern, wenn es dafür parlamentarische Mehrheiten gibt.