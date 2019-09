Das Medienhaus an der Schwachhauser Heerstraße soll abgerissen werden. (Christina Kuhaupt)

Die Anzahl der Sympathisanten der Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Abriss des Medienhauses an der Schwachhauser Heerstraße zur Wehr setzt, wächst stetig. An diesem Sonnabend, 21. September, werden die Demonstrationen von 10.30 bis 12.30 Uhr vor der Villa, die im Stil des italienischen Baumeisters Palladio errichtet wurde, fortgesetzt. Erwartet werden mehr als 200 Demonstranten. Die Polizei wird von circa 10 bis 13 Uhr ein Teilstück der Schwachhauser Heerstraße in Höhe Ecke Lortzingstraße/Carl-Schurz-Straße für den Auto- und Radverkehr und auch für die Fußgänger sperren.