Die Lesumbrücke bleibt vorerst gesperrt. (Christian Walter)

Die Lesumbrücke auf der A27 kann vorerst nicht wieder freigegeben werden. Das teilte die Senatspressestelle am Donnerstag mit, nachdem das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Morgen das Ergebnis eines Gutachtens vorgestellt hat. Auch wie es in Zukunft an der Brücke weitergehen soll, ist unklar. Drei Varianten sind im Gespräch. Im Herbst soll eine Entscheidung her.

Variante 1 – Ertüchtigung

Das ASV will zunächst an der Variante festhalten, die Brücke zu ertüchtigen. Das heißt, Teile der Brücke auszubessern und zu erneuern. Dies bedinge aber auch, dass weitere technische Untersuchungen auf Grundlage der jetzt vorliegenden Ergebnisse erfolgen müssen, heißt es in der Mitteilung. Der Umbau würde rund 14 Monate dauern, bis dahin wären drei Spuren befahrbar. Ein Gutachter hält diese Variante jedoch für nicht machbar. Daher wird nun ein neues Teilgutachten in Auftrag gegeben, dass im Herbst ausgewertet werden soll.

Variante 2 - Behelfsbrücke

Die zweite Variante ist eine Behelfsbrücke. Diese wäre grundsätzlich möglich. Laut ASV überwiegen jedoch die Nachteile. Daher werde diese Möglichkeit nicht weiter verfolgt. Eine solche Brücke könnte an der Lesumbrücke nur zweispurig eingesetzt werden, außerdem müssten trotzdem umfangreiche bauliche Maßnahmen vorgenommen werden.

Die Brücke wäre nur mit eingeschränkter Geschwindigkeit befahrbar und würde regelmäßige Erhaltungsarbeiten, teilweise unter Vollsperrung, erforderlich machen. Auch diese Variante würde 14 Monate dauern.

Variante 3 - Erneuerung Brückenüberbau

Eine weitere Option wäre ein neuer Brückenüberbau. Die Pfeiler könnten bestehen bleiben, der Rest würde erneuert. In diesem Fall wären drei Fahrspuren nutzbar. Sollte Variante 1 nicht möglich sein, will das ASV die Umsetzung dieser Lösung verfolgen. Ein Nachteil ergebe sich durch eine längere Bauzeit, die Variante würde bis Juli 2021 dauern.