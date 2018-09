Im Geiselnahme-Verfahren am Landgericht sorgt die Polizei, wie hier beim Prozessauftakt im April, für Sicherheit im Gerichtssaal. (Ralf Michel)

Der Geiselnahme-Prozess rund um eine Teestube in Huchting weitet sich immer mehr aus. War bisher schon von Entführung, Scheinhinrichtung und schweren körperlichen Misshandlungen die Rede, so geht es jetzt auch um einen bewaffneten Raubüberfall, illegales Glücksspiel und Drogen. Die Beweisführung erstreckt sich längst nicht mehr nur auf Bremen, sondern via Europäischem Rechtshilfeersuchen auch auf Österreich.

Und ein weiteres Dauerthema dieses Prozesses, die Bedrohung und Einschüchterung von Zeugen, erreicht inzwischen ebenfalls neue Dimensionen. Unlängst fielen in den Fluren des Landgerichts zwei muskelbepackte Kleiderschränke vom Typ „Türsteher“ auf. Ausgerechnet an dem Tag, an dem ein wichtiger Zeuge der Anklage aussagen sollte.

Eine Konstante gibt es trotzdem in diesem Verfahren: Die Versuche der Verteidigung, ihre Mandanten aus der Untersuchungshaft zu holen, scheitern weiterhin. Gegen die Angeklagten bestehe nach wie vor der dringende Tatverdacht einer gemeinschaftlich begangenen Geiselnahme, verkündete der Vorsitzende Richter Thorsten Prange am Freitag.

Ermittlungen in Österreich

Im April 2016 sollen die fünf Männer einen Mann namens Ö. entführt haben, um Details eines Raubüberfalls aus ihm herauszuprügeln. Laut Anklageschrift wurde er zwei Tage lang geschlagen, gedemütigt und mit dem Tode bedroht. Demnach fuhren seine Peiniger mit ihm aufs Land, wo er sich mit verbundenen Augen auf einem Acker niederknien musste und man ihm eine Pistole an den Kopf hielt.

Zeugen hierzu wurden am Freitag vor Gericht nicht vernommen, dafür kam die Vorgeschichte der angeklagten Tat zur Sprache, basierend auf der Aussage des Zeugen Ö. im Ermittlungsverfahren gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft. Fünf Tage vor der Entführung hatte es einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Teestube in der Kirchhuchtinger Landstraße gegeben. Dort sollen regelmäßig illegale Glücksspiele um hohe Geldbeträge stattgefunden haben.

Laut Ö. erlitt einer der Spieler dabei hohe Verluste und verdächtigte die Betreiber der Teestube, ihn betrogen zu haben. Um das verlorene Geld wieder reinzuholen, organisierte der Spieler den Raubüberfall. In diese Tat war Ö. nach eigener Aussage verwickelt. Davon hätte eine Gruppe Männer aus dem Umfeld des Teestuben-Betreibers erfahren und ihn gekidnappt, um an die Drahtzieher der Überfalls heranzukommen.

Gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft belastete Ö. die Angeklagten, doch vor Gericht verweigerte er Ende August die Aussage. Dieses Recht steht ihm zu, da er sich sonst im Zusammenhang mit dem Raubüberfall selbst belastet hätte. Trotzdem kam seine Weigerung überraschend, hatte er doch noch kurz zuvor ausdrücklich betont, auf jeden Fall aussagen zu wollen.

Verwertbarkeit der Ermittlungsakten soll geprüft werden

Somit hätte die Beweisführung in diesem Prozess ohne den Hauptbelastungszeugen im Zeugenstand auskommen müssen. Doch nun könnte ein Zufallsfund in Wien dem Verfahren die entscheidende Wende geben. Dort stand Ö. Anfang des Jahres wegen Drogenhandels vor Gericht. Im Zuge der Ermittlungen zu diesem Prozess und zu einer ganzen Reihe anderer Drogenverfahren hat es Telefonüberwachungen gegeben, die sich als aufschlussreich für den Bremen Fall erweisen könnten.

Unter anderem sei es um Geldzahlungen im Zusammenhang mit der Geiselnahme gegangen, deutete Richter Prange die Brisanz der mitgeschnittenen Telefonate an. Derzeit sind die Ermittlungsakten aus Österreich auf dem Weg nach Bremen. Ihre Verwertbarkeit für den Geiselnahme-Prozess soll in den kommenden Wochen geprüft werden. Am Freitag beschäftigte sich das Gericht derweil mit den Vermerken zweier Richter.

Denen waren an einem der letzten Verhandlungstage zwei Männer von kräftiger Statur aufgefallen, die „breitbeinig und mit entschlossenem Blick“ die langen Flure des Landgerichts beobachtet hätten. Was durchaus als Versuch der Zeugeneinschüchterung betrachtet werden könnte. Auch Ö. hatte von Bedrohungen berichtet: „Wenn du aussagst, bringen wir dich um und vergewaltigen deine Tochter.“ Dem Gericht ginge es doch nur darum, dieses angebliche Bedrohungsszenario zu konstruieren, dies sei der wahre Grund der Vermerke, mutmaßten die Verteidiger – und ließen entsprechende Anträge folgen, um ihren Verdacht aufzuklären.

Die Verhandlung wird am Freitag, 21. September, um 9.15 Uhr fortgesetzt.