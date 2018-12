Geht es nach den Grünen, wird zumindest nachts langsamer gefahren. (Frank Thomas Koch)

Der Vorstoß der Bremer Grünen, nachts eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einzuführen, trifft bei Lesern des WESER-KURIER auf geteiltes Echo. Im Wahlprogramm der Partei für die Bürgerschaftswahl 2019 ist festgehalten, dass für Autos und Motorräder auf solchen Strecken – betroffen sind unter anderem Abschnitte der A1 bei Hemelingen, Arbergen, Arsten und Kettenesch – zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 80 gelten soll, Lkw sollen demnach dann noch 60 Kilometer pro Stunde fahren dürfen.

Mehr zum Thema Nächtliche Tempolimits nahe Wohngebieten Grüne fordern Tempo 80 auf Bremer Autobahnen Die Bremer Grünen wollen für eine geringere Lärmbelastung Tempolimits auf der Autobahn entlang von ... mehr »

Lkw-Lärm nachts Kilometer weit zu hören

Die Leserin Andrea Schuler Pfeifer spricht von einem „tollen Ansatz“, der bereits in vielen anderen Städten so gehandhabt werde. Auch Kathrin Brockmann findet den Vorstoß „sehr gut“, denn der Lkw-Lärm sei nachts Kilometer weit zu hören. Auch Petra Wank kann der Idee einiges abgewinnen und hofft, dass diese umgesetzt wird: „Überall wird alles mit Autobahnen umbaut und an unseren Schlaf denkt keiner“, teilt sie mit.

Auch der Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl, Carsten Meyer-Heder, hat sich in die Diskussion eingeschaltet. „Der Vorschlag der Grünen bringt uns nicht weiter“, meint er. Wer den Lärmschutz pragmatisch – und nicht ideologisch – voranbringen wolle, solle nicht die A1 nachts durch Verbote lahm legen, sondern Lärmschutzlücken, zum Beispiel durch Schutzwände, schließen. Zudem sei auf den Autobahnen, die wirklich nah an Bremer Wohngebieten vorbeiführen, bereits Tempo 80 eingeführt. Einen ähnlichen Vorschlag macht auch der Leser Danny Kaya: „Wie wäre es mit einem besseren Lärmschutz mit besseren Lärmschutzwänden?“, fragt er. Harald Wrede findet ebenfalls, dass Lärmbelästigung auch auf anderen Wegen reduziert werden könne.