„Tempolimits sind sehr wirksam, um die Lärm- und Schadstoffbelastung zu reduzieren“, sagt der grüne Verkehrspolitiker Ralph Saxe. (Christina Kuhaupt)

Auf Bremer Autobahnen, die entlang von Wohngebieten führen, soll für weniger Lärm nachts das Tempo reduziert werden. Das ist der Vorschlag der Bremer Grünen, den sie in ihr beschlossenes Wahlprogramm geschrieben haben. „Tempolimits sind sehr wirksam, um die Lärm- und Schadstoffbelastung zu reduzieren“, sagt der grüne Verkehrspolitiker Ralph Saxe. Die Fraktion fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 80 für Autos und Motorräder und Tempo 60 für LkW von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Im Blick haben die Grünen vor allem wohnortnahe Abschnitte der A1 bei Hemelingen, Arbergen, Arsten und Kattenesch. Auch den Bereich der A27 bei Tenever müsse man prüfen.

Diese Maßnahme geht einen Schritt weiter als der Vorschlag der Deutschen Umwelthilfe, die am Dienstag ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometer auf allen deutschen Autobahnen vorgeschlagen hatte. Während es bundesweit keine Mehrheit für ein generelles Tempolimit gibt, sieht das in Bremen seit Jahren anders aus. Der Stadtstaat führte 2008 als erstes Bundesland eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung mit Tempo 120 ein. Betroffen sind davon 60 Kilometer Autobahn.

Geräuschpegel von mehr als 55 Dezibel schädlich

Die nun von den Grünen vorgeschlagene Tempobegrenzung soll vor allem die an Autobahnen lebenden Menschen vor Lärm schützen. Ein Geräuschpegel von mehr als 55 Dezibel in der Nacht sei schädlich für die Gesundheit und könne eine Ursache für Bluthochdruck und Herzinfarkte sein, heißt es in einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In einigen Wohngebieten an der Autobahn 1 gebe es solche Werte, sagt Saxe ‒ eine Situation, die man verbessern müsse. „Diese Bereiche muss man noch genau identifizieren“, so Saxe, um dort mit Geschwindigkeitsbegrenzungen über das Verkehrsleitsystem zu arbeiten. Vor ein paar Jahren hatte Saxe angeregt, die Autobahn 1 bei einem kompletten Ausbau mit Flüsterasphalt auszustatten. Auch windabhängige Begrenzungen seien möglich, also immer dann, wenn der Wind den Verkehrslärm in die Wohngebiete pustet. Beides wurde nicht umgesetzt.

Von solchen grundsätzlichen Tempolimits auf Bremer Autobahnen hält Heiko Strohmann, verkehrspolitischer Sprecher der Bremer CDU, nicht viel. Der Lärmschutz für Wohngebiete sei extrem wichtig, allerdings sei dieser Vorstoß der Grünen auch Klientelpolitik. „An der A 281 und der A 270 gibt es bereits Tempo 80“, sagt er. Die rot-grüne Regierung hätte in den vergangenen Jahren wesentlich mehr tun müssen in Sachen Schutz gegen den Bahnlärm.

„Wir wollen, dass die Anwohner deutlich von Lärm entlastet werden. Wir setzen aber eher auf technische Lösungen und halten die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen für ausreichend“, sagt Heike Sprehe, verkehrspolitische Sprecherin der SPD. So sei es auch im Entwurf für das Wahlprogramm der SPD vorgesehen: Bremen solle im Bund darauf hinwirken, dass die Lücken im Lärmschutz geschlossen werden. Die Sozialdemokraten halten zudem eine Absenkung der Lärm-Grenzwerte für dringend notwendig, damit mehr Anwohner aus den belasteten Stadtteilen einen Rechtsanspruch auf Lärmschutz erhalten. „Diese Maßnahmen sollten erst einmal umgesetzt werden, denn so können Lärmschutz und Verkehrsfluss auf Hauptverkehrsachsen unter einen Hut gebracht werden“, so Sprehe.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit, für den Klimaschutz und den Lärmschutz hält Saxe Tempo 120 auch bundesweit auf Deutschlands Autobahnen für überfällig. „Deutschland hat wie Afghanistan, Nepal oder Haiti kein Tempolimit auf Autobahnen. In Europa ist Deutschland das einzige Land ohne so ein Tempolimit“, sagt Saxe. Er kann sich vorstellen, wie der damalige Bremer Verkehrssenator Reinhard Loske, eine Bundesratsinitiative zu starten, um die Beschränkung bundesweit durchzusetzen.

CDU-Politiker Strohmann hält von einem bundesweit flächendeckenden Tempolimit nichts. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte der Forderung der Deutschen Umwelthilfe nach einem generellen Limit eine Absage erteilt. Der Vorstoß sei „eine Nebelkerze, die fachlich nicht den Argumenten standhält“, sagte der CSU-Politiker.