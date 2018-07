Schwarzer Qualm über der A1: Am Mittwochnachmittag hat dort ein Kleintransporter gebrannt. (fr)

Beim Brand eines Kleintransporters auf der A1 bei Bremen-Hemelingen ist ein größerer Schaden an der Fahrbahndecke entstanden als zunächst angenommen. Hieß es zunächst noch, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 Kilometern pro Stunde noch am Donnerstagnachmittag aufgehoben werden sollen, geht man beim Amt für Straßen und Verkehr nun von einer längeren Einschränkung aus.

"Es gibt dort einen größeren Schaden, die Beschränkung könnte für zwei bis vier Wochen gelten", drückt sich Michael Haas, Bereichsleiter der Autobahnmeisterei Bremen-Hemelingen, vorsichtig aus. Durch das Feuer seien vier Betonplatten zwischen linker und mittlerer Fahrbahn beschädigt worden, die wahrscheinlich sehr aufwendig ausgetauscht werden müssen. "Die Fahrbahn wurde am Mittwochabend noch provisorisch geflickt, nur die rechte Spur ist frei", so Haas. Mehr Aufschluss soll eine Begehung der Stelle am Donnerstagmittag bringen.

Ein Kleintransporter war am frühen Mittwochabend auf der A1 in Höhe Bremen-Hemelingen in Brand geraten. Wie die Feuerwehr berichtete, hatte das Fahrzeug im Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte es erreichten. Der Schaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt, Verletzte gab es keine. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Osnabrück komplett gesperrt werden. (sei/var)