Im früheren Großen Saal des Hotels Strandlust wird in Zukunft geimpft. (CARMEN JASPERSEN)

In der früheren Strandlust in Vegesack wird in der kommenden Woche das Impfzentrum Nord eröffnet. Es wird vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben und steht allen Bremern und Bremerinnen offen. Erste Termine können ab dem nächsten Mittwoch gebucht werden, notwendig ist dafür die Einladung per Brief mit dem darin enthaltenen Code.

Mehr zum Thema Anlaufstelle im Bremer Norden Behörde weitet Einzugsgebiet für neues Impfzentrum aus Die Zahl der Standorte für ein Impfzentrum in Vegesack hat sich reduziert. In welchem Gebäude es eingerichtet wird, ist weiterhin unklar – nicht aber, dass es für mehr ... mehr »

Geöffnet ist das Impfzen­trum von 10 bis 16 Uhr, geplant sind zunächst täglich etwa 150 Impfungen. Diese Kapazitäten können im weiteren Verlauf ausgebaut werden, so Jürgen Lehmann, Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes.