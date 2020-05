Der Senat wird an diesem Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Bestimmungen beschließen – nur welche, das war auch am Montagabend nach einer Konferenz der Staatsräte aller Senatsressorts noch nicht abschließend geklärt. Als Grundlage der Beratungen diente ein Papier aus der Wirtschaftsbehörde, das von einigen Teilnehmern als recht forsch empfunden wurde. Mit einigen der vorgeschlagenen Regelungen wäre Bremen – was das Tempo der Lockerungen angeht – an Niedersachsen vorbeigezogen.

Nur ein Punkt galt als unstrittig und wird in der Senatssitzung wohl auch so beschlossen: der Neustart der Gastronomie am 18. Mai. In Niedersachsen dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten bereits seit diesem Montag wieder Gäste bewirten, allerdings mit maximal 50 Prozent der normalen Kapazität und unter Beachtung weiterer Auflagen. In Bremen kann sich die Gastronomie nun auf den kommenden Montag einstellen. Die Die Betriebe müssen jeweils ein individuelles Schutzkonzept mit Hygieneplan und Regelungen zum Arbeitsschutz erstellen. Außerdem wird es die Pflicht der Gaststättenbetreiber sein, die Einhaltung von Abstandsregeln und Arbeitsschutzstandards sicherzustellen.

Keine Verständigung gab es in der Staatsräterunde auf zwei andere Vorschläge, die das Wirtschaftsressort unterbreitet hatte. Zum einen ging es dabei um die Wiederzulassung von Hotelübernachtungen zu touristischen Zwecken. Der Behörde von Senatorin Kristina Vogt (Linke) schwebte vor, den Neustart parallel zur Rückkehr der Gastronomie auf den 18. Mai zu legen. Das wäre dann sogar eine Woche früher als in Niedersachsen gewesen. Zwischen Küste und Harz kann das Beherbergungsgewerbe unter Auflagen am 25. Mai den Betrieb wieder aufnehmen. In der Staatsräterunde fanden sich für den 18. Mai jedoch nur wenig Fürsprecher. Stattdessen zeichnet sich nun ab, dass Bremens Hotelbetreiber zeitgleich mit ihren niedersächsischen Kollegen die ersten touristischen Übernachtungsgäste begrüßen dürfen. „Das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Denn geplant ist auch, dass touristische Einrichtungen ab dem 25. Mai wieder öffnen dürfen“, sagte ein Teilnehmer der Runde dem WESER-KURIER. Komplett vom Tisch ist der 18. Mai allerdings noch nicht. Der Senat muss nun entscheiden.

Noch völlig offen ist dem Vernehmen nach, was aus einem weiteren Wunsch des Wirtschaftsressorts wird. Die Behörde hatte in ihrem Papier angeregt, ab dem 18. Mai wieder Veranstaltungen in kleinerem Rahmen zuzulassen. Zusammenkünfte von bis zu 100 Personen sollten möglich sein, sofern die Ausrichter ein Schutzkonzept vorlegen und sich die Abstandsregeln einhalten lassen. Die Behörde denkt laut Vorlage an „kleine Kongresse, Sitzungen, Seminare, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Meetings etc.“ Veranstaltungen mit Freizeit- oder Festcharakter sollen allerdings weiterhin ausgeschlossen sein. Die Staatsräterunde sah an diesem Punkt noch zu viele offene Fragen, insbesondere was die Zahl der Teilnehmer angeht. Großveranstaltungen wie Konzerte, Jahrmärkte oder Festivals sind in ganz Deutschland noch bis mindestens Ende August verboten.